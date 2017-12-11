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Более 170 тысяч рублей задолженности взыскали с потребителя газа за махинации со счётчиком

11 декабря 2017, 11:25
При этом абонент хотел отсудить компенсацию морального вреда и штраф у поставщика газа.

В октябре 2016 года сотрудники ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» провели проверку системы газоснабжения в доме потребителя, в ходе которой выявили нарушение контрольно-защитной наклейки на приборе учёта газа и ещё ряд признаков несанкционированного вмешательства в его работу.

Абонент газовый счётчик заменил. Старый прибор передали на поверку, по результатам которой устройство признали исправным.

Поставщик газа произвёл перерасчёт суммы за газ по нормативам потребления: учитывались площадь помещения, мощность газового оборудования и его круглосуточная работа в течение 6 месяцев.

Потребителю это не понравилось. Он обратился в суд. Абонент просил признать решение поставщика газа о перерасчёте недействительным, взыскать компенсацию морального вреда, штраф и судебные расходы. ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» направило встречный иск с требованием взыскать с потребителя задолженность по оплате.

После проведения экспертизы суд признал факт несанкционированного вмешательства в работу газового счётчика. С абонента взыскали более 170 тыс. рублей задолженности, сообщает Белгородский районный суд.

#Новости#Газ#Общество
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