Более 170 тысяч рублей задолженности взыскали с потребителя газа за махинации со счётчиком

В октябре 2016 года сотрудники ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» провели проверку системы газоснабжения в доме потребителя, в ходе которой выявили нарушение контрольно-защитной наклейки на приборе учёта газа и ещё ряд признаков несанкционированного вмешательства в его работу.
Абонент газовый счётчик заменил. Старый прибор передали на поверку, по результатам которой устройство признали исправным.
Поставщик газа произвёл перерасчёт суммы за газ по нормативам потребления: учитывались площадь помещения, мощность газового оборудования и его круглосуточная работа в течение 6 месяцев.
Потребителю это не понравилось. Он обратился в суд. Абонент просил признать решение поставщика газа о перерасчёте недействительным, взыскать компенсацию морального вреда, штраф и судебные расходы. ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» направило встречный иск с требованием взыскать с потребителя задолженность по оплате.
После проведения экспертизы суд признал факт несанкционированного вмешательства в работу газового счётчика. С абонента взыскали более 170 тыс. рублей задолженности, сообщает Белгородский районный суд.