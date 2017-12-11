Более 170 тысяч рублей задолженности взыскали с потребителя газа за махинации со счётчиком

В октябре 2016 года сотрудники ООО «Газпром межрегионгаз Белгород» провели проверку системы газоснабжения в доме потребителя, в ходе которой выявили нарушение контрольно-защитной наклейки на приборе учёта газа и ещё ряд признаков несанкционированного вмешательства в его работу.