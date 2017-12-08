За резервирование места на платной парковке белгородцев хотят наказать

По словам замглавы администрации губернатора области, начальника управления ИТ и связи Евгения Мирошникова, сейчас нельзя наказать водителей, которые фактически бесплатно воспользовались платной стоянкой, но заплатили хотя бы один рубль. Это происходит из-за неточности формулировок в статье 3.18 регионального закона «Об административных правонарушениях».