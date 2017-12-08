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За резервирование места на платной парковке белгородцев хотят наказать

8 декабря 2017, 15:01
В областной Думе рассмотрели поправки в закон «Об административных правонарушениях на территории Белгородской области».

Думский комитет по безопасности обсудил изменение механизма привлечения к ответственности нарушителей правил пользования платными парковками.

По словам замглавы администрации губернатора области, начальника управления ИТ и связи Евгения Мирошникова, сейчас нельзя наказать водителей, которые фактически бесплатно воспользовались платной стоянкой, но заплатили хотя бы один рубль. Это происходит из-за неточности формулировок в статье 3.18 регионального закона «Об административных правонарушениях».

Чтобы закрыть лазейку для недобросовестных граждан, предлагают конкретизировать в законе условия привлечения к ответственности: за «невнесение платы за пользование на платной основе парковками (парковочными местами), организованными органами местного самоуправления, в размерах и в сроки, установленные муниципальными нормативными правовыми актами». Суммы штрафов не изменятся.

Кроме того, закон хотят дополнить статьёй 3.19, которая позволит наказывать за резервирование мест на платных парковках. Сейчас правоохранители могут убрать самовольно установленные ограничители (конусы, пластиковые бордюры), но нарушитель никакой ответственности за это не несёт.

После обсуждения комитет по безопасности рекомендовал Белгородской областной Думе принять поправки в законодательство, сообщает пресс-служба Думы.

#Новости#Парковка#Город
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