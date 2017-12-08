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Центр молекулярно-клеточных технологий создадут в Белгородской области

8 декабря 2017, 13:13
Он будет находиться на базе инновационного центра «Бирюч – Новые технологии».

В его состав войдут селекционно-генетические центры растениеводства и животноводства, научно-производственная лаборатория биомедицинских клеточных продуктов, клинико-диагностическая лаборатория и криобанк.

Там будут заниматься геномной селекцией в растениеводстве и животноводстве и клеточными технологиями медицинского назначения, в частности – выращиванием высокоурожайных и высокобелковых сортов сои, адаптированных для ЦФО.

Потратить на строительство и развитие инновационного центра планируют более 1,5 млрд рублей.

Реализует проект группа компаний «ЭФКО», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз компании.

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