Центр молекулярно-клеточных технологий создадут в Белгородской области

В его состав войдут селекционно-генетические центры растениеводства и животноводства, научно-производственная лаборатория биомедицинских клеточных продуктов, клинико-диагностическая лаборатория и криобанк.
Там будут заниматься геномной селекцией в растениеводстве и животноводстве и клеточными технологиями медицинского назначения, в частности – выращиванием высокоурожайных и высокобелковых сортов сои, адаптированных для ЦФО.
Потратить на строительство и развитие инновационного центра планируют более 1,5 млрд рублей.
Реализует проект группа компаний «ЭФКО», сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-релиз компании.