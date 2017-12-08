«Лиза Алерт» в Белгородской области: 111 поисков, 80 спасённых жизней

Уже 111 раз за год эти люди срывались из дома, с работы, днём, ночью, весной, осенью, в дождь и снегопад и отправлялись в ближние и дальние уголки Белгородской области на поиски пропавших людей.
Поисковый отряд «Лиза Алерт». 28 человек – медиков, спасателей, кто-то – всей семьёй – отдают всё своё свободное время спасению людей.
Вы когда-нибудь видели глаза спасённого человека? Оно того стоит. Ценнее человеческой жизни нет ничего. Всё остальное нарабатывается. Спасение жизни людей, помощь другим – это очень важно, особенно в наше время, когда всё напряжённо везде, это даёт огромный заряд в жизни. Елизавета Кравцова
Поисково-спасательный отряд «Лиза Алерт» появился в 2010 году. Историю про исчезновение девочки Лизы Фомкиной можно найти в интернете – она и дала название отряду. У истоков белгородского отделения в конце 2015 года стояла Елизавета Кравцова, год назад вторым координатором стал Дмитрий Борисов, который ранее создал отряд в Орле.
В этом году 80 человек найдено живыми. «Потеряшку» Дмитрия можно условно считать 81-м – его нашли на учениях отряда. По легенде Дмитрий отправился порыбачить на Белгородское водохранилище, но домой не вернулся и на следующий день. Родственники сообщили в полицию и позвонили спасателям. И уже через несколько часов в районе, где мог пропасть «рыбак», развернули штаб, разделились на несколько групп по два-три человека и приступили к поискам.
Нашли «потеряшку» в этот раз быстро – за 48 минут. Дмитрий лежал у дерева, его нога была повреждена – подозрение на перелом. Чтобы не причинить большего вреда его здоровью во время эвакуации, на помощь позвали группу «Лиса2» и вшестером вынесли его к штабу. По словам координатора, результат показали отличный. Сразу подвели итоги, обсудили ошибки. Ведь каждая сэкономленная на поисках минута – это чья-то спасённая жизнь.
Работали двойками-тройками как наиболее эффективный сценарий. «Лиса1» была направлена в квадрат «Хоутел14-Индия15». Смотрите, замечание сразу. Когда связываетесь и говорите, что слышите отклик, вы в навигатор забиваете точку и координаты, сразу передаёте на штаб. 48 минут – это прекрасный результат. Плюс полтора часа на развёртывание штаба – но в боевых условиях мы развёртываемся быстрее. По результатам проведённого анализа нашу работу можно признать удовлетворительной. Все недочёты разобраны, мы их учтём и проведём такие учения в будущем году неоднократно. Дмитрий Борисов
Отряду требуется помощь. Не хватает людей, не хватает навигаторов, не хватает раций…
Представьте, у нас «упал» поиск где-нибудь в Ровеньках, тут же «упал» поиск в Старом Осколе. И если это лес, мы можем запустить с навигатором только по одной группе в районе. Это ничего. Елизавета Кравцова
Пригодится даже бумага – её много уходит на распечатку ориентировок с портретами и данными пропавших людей. Можно поучаствовать и самому – в таком деле людей всегда мало. У отряда есть своя группа в соцсети. Даже если вы не можете отправиться на поиски сами, изучите портрет пропавшего человека. Может быть, он встретится вам за городом по дороге на работу.
Не можем взять только людей моложе 18 лет. Потому что ночные поиски – занятие довольно тяжёлое. Но люди на поиски очень необходимы, в любое время. У нас заключены соглашения с полицией и МЧС: при поступлении заявления о пропаже человека в дежурную часть данные сразу передаются в «Лиза Алерт». Как только вы понимаете, что человек пропал, сразу идите в полицию. Елизавета Кравцова
В роли «потеряшки» в этот раз выступил Дмитрий Низамов – участник отряда с прошлого года.
Это не очень приятное ощущение. Холод, погода очень плохая, сыро. Если честно, замёрз. Почуяв это на себе, на своей шкуре, я понимаю, что чувствуют люди, которые оказываются в лесу в такую погоду. Безнадёжность, холод, выбраться не получается. Дмитрий Низамов
Статус НЖ – найден, жив – присваивается поисковой операции, увы, не всегда.
Самое тяжёлое – когда человек умирает, не успеваешь до него добраться. Иногда тяжело переносится это, но каждый следующий поиск придаёт ещё больше энтузиазма, чтобы продолжить это дело. Дмитрий Низамов