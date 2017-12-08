«Лиза Алерт» в Белгородской области: 111 поисков, 80 спасённых жизней

В этом году 80 человек найдено живыми. «Потеряшку» Дмитрия можно условно считать 81-м – его нашли на учениях отряда. По легенде Дмитрий отправился порыбачить на Белгородское водохранилище, но домой не вернулся и на следующий день. Родственники сообщили в полицию и позвонили спасателям. И уже через несколько часов в районе, где мог пропасть «рыбак», развернули штаб, разделились на несколько групп по два-три человека и приступили к поискам.