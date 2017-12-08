24 тысячи свиней уничтожат в Корочанском районе из-за АЧС

Мы неоднократно говорили, что ситуация с распространением АЧС в России тяжёлая и вспышки на площадках индустриальных производителей – только вопрос времени. Несмотря на экстраординарные меры по обеспечению биобезопасности наших свиноводческих комплексов, «Мираторг» стал очередным индустриальным производителем свинины, который пострадал в результате фактического отсутствия в России системы контроля за соблюдением ветеринарных норм в личных подсобных хозяйствах, неконтролируемого перемещения животных и потенциально заражённой продукции. Достаточно сказать, что вопрос с депопуляцией дикого кабана, разносчика АЧС, не решается на протяжении десяти лет. Чтобы остановить распространение вируса, нужны жёсткие и незамедлительные меры на федеральном и региональном уровнях. Под угрозой вся отрасль свиноводства, а значит, и продовольственная безопасность страны. Виктор Линник