24 тысячи свиней уничтожат в Корочанском районе из-за АЧС

Специалисты Белгородской межобластной ветеринарной лаборатории обнаружили вирус АЧС в 10 образцах патологического материала. К таким же выводам пришли и в покровском НИИ ветеринарной вирусологии и микробиологии, сообщает «Интерфакс».
Пробы взяты от свиней, привезённых с площадки откорма «Ивица-2» в Корочанском районе. В комплексе находятся более 24 тысяч свиней, их уничтожат. На площадке введён карантин, выясняются причины произошедшего.
Агропромышленный холдинг «Мираторг» уже уведомил страховые компании и определяет сумму ущерба, причинённого африканской чумой свиней.
Сейчас в Корочанском районе проводят мероприятия по ликвидации и предотвращению распространения заболевания. Здесь расположен свинокомплекс «Короча» — главное мясоперерабатывающее предприятие «Мираторга», крупнейшего поставщика свинины в России.
Мы неоднократно говорили, что ситуация с распространением АЧС в России тяжёлая и вспышки на площадках индустриальных производителей – только вопрос времени. Несмотря на экстраординарные меры по обеспечению биобезопасности наших свиноводческих комплексов, «Мираторг» стал очередным индустриальным производителем свинины, который пострадал в результате фактического отсутствия в России системы контроля за соблюдением ветеринарных норм в личных подсобных хозяйствах, неконтролируемого перемещения животных и потенциально заражённой продукции. Достаточно сказать, что вопрос с депопуляцией дикого кабана, разносчика АЧС, не решается на протяжении десяти лет. Чтобы остановить распространение вируса, нужны жёсткие и незамедлительные меры на федеральном и региональном уровнях. Под угрозой вся отрасль свиноводства, а значит, и продовольственная безопасность страны. Виктор Линник
президент АПХ «Мираторг»
В сообщении подчёркивается, что АЧС не опасна для человека.
Напомним, три месяца назад вирус нашли на площадке группы компаний «Русагро», было уничтожено 2 тысячи тонн свинины. Из-за угрозы распространения АЧС власти Белгородской области приняли решение полностью уничтожить диких кабанов в регионе.