Светлана Хоркина: Главные на Олимпиаде – атлеты, все эти ВАДА, МОК – обслуживающий персонал

Мы уже давно всех победили. Они, в том числе МОК, уже расписались в своей никчёмности. Там странные люди, которые думают, что они лучше всех. Если честно, то я не понимаю, как будет дальше. Ждём позиции наших чиновников, которые сегодня наделены властью и должны готовить ответ. Они (!) должны сказать всей стране, как мы дальше будем жить. Светлана Хоркина