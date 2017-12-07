Светлана Хоркина: Главные на Олимпиаде – атлеты, все эти ВАДА, МОК – обслуживающий персонал

В интервью «Спорт-Экспресс» Светлана Хоркина рассказала, что «для спортсмена важно выиграть олимпийскую медаль не только для себя, но и для страны, и для болельщиков, и для людей, которые вложили в него то мастерство, за счёт которого он побеждает».
Мы уже давно всех победили. Они, в том числе МОК, уже расписались в своей никчёмности. Там странные люди, которые думают, что они лучше всех. Если честно, то я не понимаю, как будет дальше. Ждём позиции наших чиновников, которые сегодня наделены властью и должны готовить ответ. Они (!) должны сказать всей стране, как мы дальше будем жить. Светлана Хоркина
Также Светлана считает, что главные действующие лица на Олимпийских играх – атлеты, «и все эти ВАДА, МОК, CAS – обслуживающий персонал».
А то возомнило себя это ВАДА вершителем судеб! Кто вы такие? Главный – спортсмен, а вы обслуживающий персонал. Сейчас всё перевернулось, всё чуть-чуть перепутали. Дяди и тёти потеряли нюх. Ещё раз: главные лица Олимпиады – болельщики и спортсмены. Фанаты приходят смотреть не на чиновников, которые сажают свои пятые точки в большие кресла. Верю, что семья олимпийских чемпионов поправит ситуацию. Очень на это надеюсь. Светлана Хоркина