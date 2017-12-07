Пять участков «убитых» дорог отремонтируют в Белгороде в 2018 году

Из белгородского ТОП-10 полностью отремонтировали участки на ул. Студенческой и ул. Победы. Ямочный ремонт провели на улицах Студенческой, Некрасова, Железнодорожной и Садовой, а также в посёлке Дубовом. Ещё один участок на ул. Садовой из ТОП-10 добавили в план ремонта на следующий год. Всего же в 2018 году собираются отремонтировать 5 «убитых» дорог.