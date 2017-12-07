Пять участков «убитых» дорог отремонтируют в Белгороде в 2018 году

Жители России отдали 650 тыс. голосов за «убитые» дороги, из них 15,5 – за ТОП-10. Люди голосовали за те участки, которые больше всего, по их мнению, нуждаются в ремонте.
В десятку популярных «убитых» дорог вошли дороги Астраханской, Саратовской, Тамбовской и Тульской областей, Краснодарского края.
Во многих регионах власти прислушиваются к мнению народа. Так, в Астраханской области все 10 дорог из ТОП-10 либо отремонтировали, либо включили в план ремонта. Также капитально отремонтировали большинство дорог в Вологодской, Томской, Орловской, Рязанской областях, Республике Татарстан. Лидером по проведению ямочного ремонта стала Кабардино-Балкария, сообщает пресс-служба ОНФ.
Из белгородского ТОП-10 полностью отремонтировали участки на ул. Студенческой и ул. Победы. Ямочный ремонт провели на улицах Студенческой, Некрасова, Железнодорожной и Садовой, а также в посёлке Дубовом. Ещё один участок на ул. Садовой из ТОП-10 добавили в план ремонта на следующий год. Всего же в 2018 году собираются отремонтировать 5 «убитых» дорог.