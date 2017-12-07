Команда – 2020: кто станет новым Константином Курганским и Наталией Полуяновой

О конкурсе в новое МП и о том, что ждёт прошедших отбор, рассказали на пресс-конференции в ЦМИ Белгорода заместитель начальника управления молодёжной политики Алексей Липовченко и исполняющая обязанности начальника отдела организационно-массовой работы управления Яна Кривошеева.
Проанализировав работу предыдущих созывов молодёжного правительства, самые актуальные моменты на уровне ЦФО и всей страны, мы внесли ряд изменений как на этап формирования молодёжного правительства, так и на этап сопровождения его текущей деятельности и самих участников. Молодёжное правительство – отличная возможность для всех молодых, активных, целеустремлённых жителей Белгородской области заявить о себе, о своих проектах, попасть в команду, пройти стажировку в органах власти и остаться работать там. Алексей Липовченко
Конкурс на формирование состава объявлен 7 декабря. Приём заявок продлится до 8 января 2018 года. Их могут подать граждане России 20-25 лет – студенты старших курсов, магистранты, аспиранты вузов.
Для этого нужно зарегистрироваться в автоматизированной информационной системе «Молодёжь России», найти конкурс во вкладке мероприятий нашего региона и зарегистрироваться там. После – подать в управление молодёжной политики Белгородской области заявление, анкету, копию паспорта, портфолио, характеристику с места работы или учёбы и конкурсную работу по тому направлению, которое кандидат хочет выбрать для стажировки.
Сам конкурс пройдёт в три этапа. На первом этапе – с 9 по 18 января – оценят конкурсные работы претендентов. До 31 января пройдёт профессиональное и психологическое тестирование. Прошедшим два этапа предстоит личное собеседование с экспертами конкурсной комиссии и представителем органа власти.
32 счастливчика по одному из 24 направлений подготовки будут стажироваться четыре часа в неделю.
Пройдёт конкурс и в экспертный совет. Он будет сформирован из членов правительства прошлых созывов. Войдут в него восемь человек.
Данный созыв правительства станет уже восьмым. Из первого состава молодёжного правительства вышли начальник управления культуры Константин Курганский и начальник департамента образования Наталия Полуянова. Работают в органах власти и «выпускники» последнего созыва 2014 года.
В предыдущие годы на конкурс подавалось около 100 заявок. В этот раз ожидают 120 – то есть, конкурс составит 3-4 человека на место.
Подробнее с положениями об отборе и работе молодёжного правительства можно ознакомиться в документе.