Команда – 2020: кто станет новым Константином Курганским и Наталией Полуяновой

Проанализировав работу предыдущих созывов молодёжного правительства, самые актуальные моменты на уровне ЦФО и всей страны, мы внесли ряд изменений как на этап формирования молодёжного правительства, так и на этап сопровождения его текущей деятельности и самих участников. Молодёжное правительство – отличная возможность для всех молодых, активных, целеустремлённых жителей Белгородской области заявить о себе, о своих проектах, попасть в команду, пройти стажировку в органах власти и остаться работать там. Алексей Липовченко