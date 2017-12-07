Дед Мороз «ненастоящий»: Роспотребнадзор предупреждает о мошенниках

Многие жители России, чтобы порадовать детей, приглашают домой Деда Мороза и Снегурочку. Некоторые заключают договор с первой найденной фирмой, делают предоплату, но так и не дожидаются прихода сказочных героев. После оказывается, что телефон организации не работает, документы — поддельные, а фирмы и вовсе не существует.
Если актёры всё-таки пришли, они могут украсть личные вещи хозяев и гостей, воспользовавшись предпраздничной суетой.
Чтобы не оказаться в таких ситуациях, составляйте договор возмездного оказания услуг в письменной форме в двух экземплярах: для исполнителя и для заказчика. Согласно ему, исполнитель должен совершить определённые действия (осуществить деятельность), а заказчик обязан оплатить их, пишет «Российская газета».
Прежде чем подписывать документы, внимательно изучите условия и предмет договора, сроки и стоимость предоставления услуг, ответственность за неисполнение обязательств.
Если услуга не оказана по вине заказчика, её всё равно придётся оплатить полностью (в договоре вы можете оговорить другие варианты ответственности). При этом можно отменить заказ, если оплатите исполнителю фактически понесённые им расходы. Он также может не оказывать услугу, только полностью возместив убытки заказчику.
Напомним, Роспотребнадзор открыл предновогоднюю горячую линию. Белгородцы могут задать вопросы о качестве подарков и праздничных товаров до 18 декабря.