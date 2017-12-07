Дед Мороз «ненастоящий»: Роспотребнадзор предупреждает о мошенниках

Если услуга не оказана по вине заказчика, её всё равно придётся оплатить полностью (в договоре вы можете оговорить другие варианты ответственности). При этом можно отменить заказ, если оплатите исполнителю фактически понесённые им расходы. Он также может не оказывать услугу, только полностью возместив убытки заказчику.