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ДПС проверит железнодорожные переезды в Белгородской области

6 декабря 2017, 18:19
В регионе стартовало профилактическое мероприятие «Безопасный переезд».

Специалисты каждый день будут проверять, соответствует ли нормам состояние железнодорожных переездов и путей к ним, пересечения автомобильных и железных дорог. Особое внимание наряды ДПС обратят на соблюдение водителями правил проезда железнодорожных путей, сообщает областная Госавтоинспекция.

В этом году на железнодорожных переездах по вине водителей случилось 6 ДТП – 3 человека погибли, 6 пострадали. 2 аварии зарегистрировали в Валуйском районе, 2 – в Старооскольском горокруге и по одной – в Белгородском и Шебекинском районах.

#Новости#Железнодорожный переезд#Голосование по Конституции#Общество
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