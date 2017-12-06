ДПС проверит железнодорожные переезды в Белгородской области

В этом году на железнодорожных переездах по вине водителей случилось 6 ДТП – 3 человека погибли, 6 пострадали. 2 аварии зарегистрировали в Валуйском районе, 2 – в Старооскольском горокруге и по одной – в Белгородском и Шебекинском районах.