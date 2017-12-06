Дело по иску Александра Гнедых из Горшеченского суда передали на рассмотрение в Старооскольский

Напомним, Александр Гнедых обратился в Горшеченский районный суд Курской области с иском о признании незаконным и отмене решения Совета депутатов об удалении его, как главы Администрации Старооскольского городского округа, в отставку. Предварительное судебное заседание состоялось вчера, 5 декабря.
В ответ на информационный запрос суд предоставил редакции ИА «Бел.Ру» копию определения.
В документе, в частности, говорится, что в ходе подготовки дела к судебному разбирательству со стороны ответчика было заявлено ходатайство о передаче дела по подсудности по месту фактического жительства истца и месту нахождения органа местного самоуправления – в Старооскольский городской суд Белгородской области.
В предварительном заседании в суде представитель ответчика обосновал ходатайство также тем, что Александр Гнедых фактически выступает не как физическое лицо, а как глава Администрации Старооскольского городского округа, место расположения которой находится на территории города Старый Оскол, что отнесено к территориальной юрисдикции Старооскольского горсуда. «Поэтому у Гнедых А.В., как главы, правовых оснований для предъявления административного иска по месту своей регистрации не имелось», значится в судебном документе.
Истец и его представитель возражали против удовлетворения ходатайства, указывая, что иск предъявлен с соблюдением требований подсудности, т.к. Александр Гнедых является жителем Горшеченского района, ранее занимаемое жилое помещение в Старом Осколе выставил на продажу…
Из представленных в материалы дела документов следует, что местом жительства Александра Гнедых, несмотря на его регистрацию в пос. Горшечное, является г. Старый Оскол. Жилой дом по ул. Н. принадлежит ему на праве общей долевой собственности с супругой, который они занимают с 16 ноября 2013 года и в котором были зарегистрированы по 23 ноября 2017 года.
По новому адресу – в с. Горшечное – Александр Гнедых был зарегистрирован за три дня до подачи искового заявления в суд. При этом места жительства – какого-либо жилого помещения в собственности либо на ином законном праве – на территории Горшеченского района, на которую распространяет свою деятельность юрисдикция Горшеченского райсуда, истец не имеет.
Собственник жилого дома М., в котором зарегистрирован А. Гнедых, с истцом в близких родственных отношениях не состоит, «договоров безвозмездного пользования занимаемым жилым помещением, договоров его коммерческого найма не заключал, в несении расходов по содержанию дома, оплате потреблённых коммунальных услуг не участвует, личных вещей в указанном домовладении не имеет, необходимых предметов домашней обстановки и повседневного обихода в дом к М. не перевозил», значится в определении суда.
В связи с этим доводы Александра Гнедых и его представителя о том, что местом его жительства является пос. Горшечное, «суд находит несостоятельными, голословным и подлежащими отклонению, так как доказательств этому представлено не было».
В свою очередь Александр Гнедых предоставил документы, свидетельствующие о том, что дом в Старом Осколе выставлен на продажу. Однако суд признал, что они свидетельствуют не о свершившемся изменении истцом места жительства, а лишь о его намерении продать свою долю в праве общей собственности.
Критически суд отнёсся и рапорту местного участкового, в котором значилось, что господин Гнедых постоянно проживал по новому адресу в пос. Горшечное с 30 октября 2017 года по 04 декабря 2017 года. Участковый истца ежедневно не посещал, а получение рапорта было инициировано самим Александром Гнедых, что сам он в судебном заседании не отрицал.
Принимая во внимание указанные обстоятельства, а также дату регистрации по новому месту жительства – за три дня до подачи заявления – суд считает, что своими действиями истец преследовал искусственное создание обстоятельств, легализующих возможность предъявления им иска в суд, которому его рассмотрение заведомо неподсудно. По мнению суда, это свидетельствует о злоупотреблении Александра Гнедых своими правами.
Рассмотрев все доводы, учитывая сложившиеся обстоятельства и руководствуясь законодательными актами (ст.27 КАС РФ) судья вынес определение о передаче административного дела по иску Александра Гнедых к Совету депутатов Старооскольского горокруга по подсудности в Старооскольский городской суд Белгородской области.
На определение в течение 15 дней с момента его вынесения может быть подана частная жалоба в Курский областной суд.