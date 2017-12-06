Дело по иску Александра Гнедых из Горшеченского суда передали на рассмотрение в Старооскольский

В предварительном заседании в суде представитель ответчика обосновал ходатайство также тем, что Александр Гнедых фактически выступает не как физическое лицо, а как глава Администрации Старооскольского городского округа, место расположения которой находится на территории города Старый Оскол, что отнесено к территориальной юрисдикции Старооскольского горсуда. «Поэтому у Гнедых А.В., как главы, правовых оснований для предъявления административного иска по месту своей регистрации не имелось», значится в судебном документе.