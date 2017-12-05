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Выставка «Мир вокруг нас»: рукотворные панно и одежда, плетёные корзины и многое другое

5 декабря 2017, 23:27
Областная выставка декоративно-прикладного искусства «Мир вокруг нас» открылась сегодня, 5 ноября, в выставочном зале «Родина».

Экспозиция посвящена Году экологии в России. Она объединяет более 200 экспонатов разных по колористике, стилистике и материалу: это одежда, сумки, вазы, панно, плетёные корзины и мебель, рушники, салфетки, предметы бижутерии, детские игрушки, посуда и другое. Работы выполнены в техниках лозоплетения, лоскутной вышивки, кожаной пластики, аппликации из соломы и ткани, вышивки крестом и гладью, резьбы по дереву, лоскутного шитья, мокрого валяния шерсти и сухого войлоковаляния, шерстяной акварели, росписи по ткани, керамике и бересте, кружевоплетения. Есть несколько работ, выполненных в технике каменной и стеклянной крошки.

Свои творения представили народные умельцы из разных уголков Белгородской области, в том числе из Шебекино, Старооскольского и Губкинского городских округов, Грайворона, Борисовки и Белгорода. Примечательно, что большинство авторов имеют звание «Народный мастер Белгородской области». В их числе Ирина Семихина, Александр и Наталья Котельниковы, Ирина Пищенко и Наталья Вакуленко, Анастасия Сергеева, Инна Белых, Ирина Миличенкова, Наталья Медведева и Елена Хаценович.

Экспонаты располагаются в основном по технике: там лоскутное шитьё, войлоковаляние, здесь – лозоплетение. Эта выставка впервые проходит в таком формате: в Центре народного творчества проводятся подобные выставки, но они носят другой характер. Хорошо, что мы лучших народных мастеров со всей области показываем здесь, в таком доступном для всех месте. Наталья Гончаренко директор выставочного зала «Родина»

По её словам, выставка станет ежегодной. «Необходимо, чтобы самодеятельные мастера, а здесь таких большинство, имели возможность показать своё творчество, потому что просто так человеку из глубинки сложно пробиться в выставочный зал в центре города», – добавила она.

Выставка – это первое мероприятие в рамках реализации проекта губернатора Белгородской области «Создание системы информационно-выставочного пространства Белгородской области». Этим проектом занимался Белгородский государственный центр народного творчества. Именно это учреждение культуры и выбирало экспонируемые работы выставки «Мир вокруг нас» – лучших народных мастеров из районов региона.

Выставка проработает в Белгороде до 19 декабря.

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#Новости#Родина#Выставка#Культура
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