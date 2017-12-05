Выставка «Мир вокруг нас»: рукотворные панно и одежда, плетёные корзины и многое другое

Экспозиция посвящена Году экологии в России. Она объединяет более 200 экспонатов разных по колористике, стилистике и материалу: это одежда, сумки, вазы, панно, плетёные корзины и мебель, рушники, салфетки, предметы бижутерии, детские игрушки, посуда и другое. Работы выполнены в техниках лозоплетения, лоскутной вышивки, кожаной пластики, аппликации из соломы и ткани, вышивки крестом и гладью, резьбы по дереву, лоскутного шитья, мокрого валяния шерсти и сухого войлоковаляния, шерстяной акварели, росписи по ткани, керамике и бересте, кружевоплетения. Есть несколько работ, выполненных в технике каменной и стеклянной крошки.