В России готовится запуск сети 5G

Компании не исключают возможности создания совместного предприятия, которое выступит в роли единого инфраструктурного оператора для строительства сетей и оказания услуг связи стандарта 5G.
5G – это новое поколение стандартов для радиосистем и сетевой архитектуры, которое поддерживает высокую скорость передачи данных и обработку большого объёма трафика, сверхнадёжные соединения с низкой задержкой и массовое подключение устройств Интернета вещей для самых разнообразных задач развития общества.
В существующих рыночных условиях самым выгодным и логичным вариантом внедрения нового стандарта является кооперация нескольких игроков. Мы уже успешно работаем с «Ростелекомом» в рамках рабочей группы «Информационная инфраструктура» и видим огромный потенциал для дальнейшего сотрудничества. Уверен, что совместными усилиями 5G может стать основой для технологического развития в ряде отраслей цифровой экономики. Сергей Солдатенков генеральный директор «МегаФона»
«МегаФон» и «Ростелеком» планируют создать рабочую группу, которая предложит варианты развёртывания сетей 5G в диапазонах 3,4-3,6 ГГц и 26 ГГц, в том числе с учётом правительственной программы «Цифровая экономика Российской Федерации». Отдельное внимание планируется уделить поиску и высвобождению доступного спектрального ресурса для сетей пятого поколения.
Для нашей компании один из основных акцентов программы «Цифровая экономика» – построение необходимой для её создания и функционирования инфраструктуры. Очевидно, что 5G станет одной из опорных технологий в цифровой экономике. Мы считаем, что создание в России полноценной мобильной сети пятого поколения требует объединения усилий участников рынка. Михаил Осеевский президент «Ростелекома»
Напомним, что обе компании активно участвуют в продвижении стандарта связи 5G совместно с ведущими международными производителями оборудования.
В этом году на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге «МегаФон» установил абсолютный рекорд скорости мобильного интернет-соединения в России, продемонстрировав работу сети пятого поколения на скорости 35 Гбит/сек. Это первый оператор связи, получивший частотный диапазон 3400-3800 МГц и 25250-29500 МГц для построения тестовых зон 5G в рамках Чемпионата мира по футболу 2018 года.
«Ростелеком» обладает необходимой сетевой инфраструктурой, радиочастотами и опытом реализации проекта. Ранее компания подписала соглашения о строительстве сетей 5G в Иннополисе, инновационном центре «Сколково» и Эрмитаже.