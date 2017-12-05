В России готовится запуск сети 5G

В этом году на международном экономическом форуме в Санкт-Петербурге «МегаФон» установил абсолютный рекорд скорости мобильного интернет-соединения в России, продемонстрировав работу сети пятого поколения на скорости 35 Гбит/сек. Это первый оператор связи, получивший частотный диапазон 3400-3800 МГц и 25250-29500 МГц для построения тестовых зон 5G в рамках Чемпионата мира по футболу 2018 года.