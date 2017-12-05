В Белгороде появится «Стройландия»

3.Обратите внимание на фото в резюме и название почтового ящика, с которого вы его отправляете. Об этом много пишут и говорят, тем не менее, повторюсь — фотография должна быть в официальной обстановке и классической одежде. Даже очень хорошая фотография с пляжа, не подойдёт. Ну и, конечно, почтовый ящик… адреса типа [email protected], [email protected] , [email protected] оставьте для личного пользования. Лучше создайте специальный ящик, который вы будете использовать для отправки официальной почты.