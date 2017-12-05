В Белгороде появится «Стройландия»

ИА «Бел.Ру» решило задать несколько вопросов начальнику отдела по подбору персонала компании «Стройландия» Ирине Кархалевой.
Ирина, здравствуйте. Расскажите, пожалуйста, как попасть в «Стройландию»?
Здравствуйте. Ничего сложного и сверхъестественного мы не требуем. Пожалуй, как и при устройстве в любую другую компанию, стоит начать с резюме.
Резюме — как визитная карточка при знакомстве. Именно по нему рекрутер определяет изначально, наш ли это кандидат. Резюме, в котором указаны лишь контактные данные и перечень должностных обязанностей из интернета, не даст вам ровным счётом ничего, и, скорее всего, будет отложено рекрутером в сторону.
Давайте по пунктам:
1.Важно описывать свои должностные обязанности своими словами, кратко, ёмко и по делу. Чем конкретнее — тем лучше! Пять-семь пунктов будет вполне достаточно, чтобы понять, чем вы занимались на предыдущем месте работы. И уж если вы указали в резюме, что занимаетесь «аналитикой» или «повысили эффективность», будьте готовы к тому, что рекрутера заинтересуют детали. Если вы включили красивую цитату из интернета и не можете описать конкретные факты, это может навредить.
2. В каждом резюме есть пункт «личные качества». Постарайтесь использовать его для того, чтобы зацепить работодателя, показать свою изюминку, уникальность. Заученное: работоспособен, обучаем, стрессоустойчив - здесь не подойдёт.
3.Обратите внимание на фото в резюме и название почтового ящика, с которого вы его отправляете. Об этом много пишут и говорят, тем не менее, повторюсь — фотография должна быть в официальной обстановке и классической одежде. Даже очень хорошая фотография с пляжа, не подойдёт. Ну и, конечно, почтовый ящик… адреса типа [email protected], [email protected] , [email protected] оставьте для личного пользования. Лучше создайте специальный ящик, который вы будете использовать для отправки официальной почты.
Пару слов о самом собеседовании, если можно. Откройте секрет, какие кандидаты отталкивают, а какие наоборот привлекают ваше внимание. Что делать, чтобы понравиться HR-специалисту?
К собеседованию, как к переговорам, важно готовиться! Если вас пригласили на собеседование, значит, ваше резюме привлекло внимание работодателя, и ваш опыт работы соответствует требованиям для данной вакансии. На собеседовании HR-специалист хочет увидеть личность, понять, сможете ли вы влиться в коллектив, в корпоративную культуру, поэтому будьте готовы к вопросам про личную жизнь, семью, рассказать о том, чем вы увлекаетесь и как проводите свободное время.
Немаловажен внешний вид - ухоженный и опрятный кандидат сразу к себе располагает.
Позитивный настрой, осознанное намерение, активная жизненная позиция, желание учиться и ЗДОРОВЫЕ амбиции — те качества, на которые смотрим мы при собеседовании с нашими кандидатами.
Вот ещё вопрос, который давно интересует, зачем рекрутеру знать, где работает муж или жена соискателя?
(смеется) Мы, рекрутеры, люди дальновидные, если ваш муж, брат или отец имеют редкую квалификацию или владеют профессией, по которой у нас имеется вакансия, или она планируется, то мы сможем им предложить что-то интересное, и они тоже могут стать нашими сотрудниками.
Чего никогда не следует делать или говорить на собеседовании?
Никогда не стоит ругать предыдущего работодателя. Собеседование не у него, а у вас, и именно ваши качества оценивает сейчас будущий работодатель.
Не заигрывайте с hr-специалистом, это не даёт преимуществ перед другими кандидатами, скорее наоборот.
Не перебивайте. Если вы не умеете слушать, то, скорее всего, не готовы выполнять поручения руководителя.
Что отталкивает?
Нежелание человека отвечать на вопросы или односложные ответы, хамство, нарушение личного пространства.
Сейчас время инноваций и новых технологий. В вашей работе это как-то применимо?
Если говорить о том, как новые технологии помогают нашим кандидатам, то стоит отметить:
Наличие сайта Стройландия.рф дает возможность в режиме онлайн ознакомиться с актуальными вакансиями, заполнить анкету, подать заявку на прохождение практики или в кадровый резерв.
Для соискателей из удалённых филиалов мы проводим скайп-собеседования, что позволяет вести непрерывный подбор персонала во всех филиалах компании, даже в ситуации отсутствия по причине отпуска или болезни специалиста по подбору персонала, ответственного за данный филиал, а для тех, кто когда-либо обращался к нам в поисках работы, мы делаем смс-рассылку свободных вакансий.
Какие вакансии вы можете предложить белгородцам сегодня?
-Сейчас у нас идёт большой набор, т.к. мы открываем новый гипермаркет строительных и отделочных материалов в посёлке Северный. Нам нужны представители разных профессий — менеджеры торговых залов, заведующий складом,кладовщики, старшие кассиры, операторы-кассиры, продавцы-консультанты, водители погрузчики с правами тракториста, грузчики. Пройти собеседование можно по адресу посёлок Северный-1, ул. Березовая, 1. Каждый будний день с 9 до 18 часов. Резюме можно выслать по адресу [email protected] или через сайт стройландия.рф в разделе «ВАКАНСИИ».
Ирина, ну и напоследок. Почему белгородцы должны идти работать в «Стройландию», какие у вас плюсы, как у работодателя?
Мы - солидная компания, которая стабильно работает вот уже более 20 лет. На сегодняшний день в России 28 магазинов «Стройландия» разных форматов, в основном это гипермаркеты площадью около 5 000 м кв.
Мы работаем, строго соблюдая ТК РФ. У нас более 2000 сотрудников, и каждый работает официально и получает белую зарплату.
Мы приглашаем в командуне просто специалистов, а коллег, с которыми проводим большое количество времени, поэтому хотелосьбы собрать классную команду специалистов, которые любят свою работу.