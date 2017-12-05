Студентка БелГУ стала серебряным призёром III Национального чемпионата по профмастерству

Кроме того, директор медицинского колледжа, профессор Евгений Крикун выступил с докладом «Готовность системы профессионального образования к обучению людей с инвалидностью по востребованным рынкам труда специальностям и профессиям» на дискуссии по проблеме трудоустройства инвалидов. Профессора наградили Благодарственным письмом Международного центра подготовки и развития массажистов, сообщает пресс-служба БелГУ.