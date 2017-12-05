Студентка БелГУ стала серебряным призёром III Национального чемпионата по профмастерству

III Национальный чемпионат по профессиональному мастерству среди людей с инвалидностью «Абилимпикс» проходил в Москве в течение двух дней. Конкурсанты со всей страны соревновались по 67 компетенциям. Участников оценивали 700 экспертов, в том числе преподаватель белгородского медколледжа Людмила Беляева.
Среди конкурсантов была студентка медицинского колледжа Медицинского института НИУ «БелГУ» Анна Лаврентьева. В номинации «Свободный мастер» Анна представила лечебный массаж при плоскостопии. По итогам чемпионата студентка заняла 2 место среди 29 участников, её наградили серебряной медалью.
Кроме того, директор медицинского колледжа, профессор Евгений Крикун выступил с докладом «Готовность системы профессионального образования к обучению людей с инвалидностью по востребованным рынкам труда специальностям и профессиям» на дискуссии по проблеме трудоустройства инвалидов. Профессора наградили Благодарственным письмом Международного центра подготовки и развития массажистов, сообщает пресс-служба БелГУ.