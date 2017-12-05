Продуктовая корзина в Белгородской области стоит 3078 рублей

Больше всего за месяц подорожали помидоры (+23,8%), огурцы (+16,8%) и бананы (+8%). Картофель, свёкла и виноград стали дороже на 0,5–3%. Стоимость отечественной икры лососевых рыб стала выше на 3,9%, замороженной рыбы (кроме сельди), филе и рыбных консервов — на 0,6–0,7%. На 1,1% подняли цены на глазированные творожные сырки, на 0,4–0,9% — на молоко, кисломолочку, сметану, творог, йогурт и сгущёнку.