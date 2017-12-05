Продуктовая корзина в Белгородской области стоит 3078 рублей

В среднем по стране минимальный набор продуктов в ноябре стоил 3720 рублей – на 5,8 рубля (0,2%) дороже, чем в октябре. За год подорожание составило 0,8%.
Дороже всего продуктовая корзина на Чукотке (8920 рублей), в Магаданской области (6630 рублей), в Якутии (6263 рубля), на Камчатке (6039 рублей) и Сахалине (5212 рубля).
Доступнее всего — в Саратовской области (3052 рубля), в Мордовии (3055 рублей), в Курской (3071 рубль), Белгородской (3078 рублей) и Липецкой областях (3086 рублей).
Москвичи покупали самые необходимые продукты за 4553 рубля, петербуржцы — за 4517 рублей.
Больше всего за месяц подорожали помидоры (+23,8%), огурцы (+16,8%) и бананы (+8%). Картофель, свёкла и виноград стали дороже на 0,5–3%. Стоимость отечественной икры лососевых рыб стала выше на 3,9%, замороженной рыбы (кроме сельди), филе и рыбных консервов — на 0,6–0,7%. На 1,1% подняли цены на глазированные творожные сырки, на 0,4–0,9% — на молоко, кисломолочку, сметану, творог, йогурт и сгущёнку.
Россиянам стали доступнее апельсины (−8,6%), морковь, лук, чеснок, яблоки и лимоны (−1,7-3,8%), а также белокочанная капуста, орехи и сухофрукты (−0,3-0,8%). Живую и охлаждённую рыбу продавали дешевле на 1,9%, сельдь — на 0,3%. Подешевели крупы: гречка, овсянка, перловка, горох и фасоль — на 1-3,5%, сообщает Росстат.