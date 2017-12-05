Крымский мост смонтируют к Новому году

До завершения монтажа осталось установить два пролёта. Обе арки — для автомобилей и поездов — установлены в проектное положение. Мост со стороны Тамани смонтируют с арками в середине декабря, с противоположной стороны — перед самыми праздниками, пишет «Российская газета».
На данный момент установлены все 288 опор автомобильного моста. В их основании на глубине 50-88 метров находятся 3 тысячи свай. Сейчас готовы 444 из 595 опор двух параллельных путей.
На 17 километрах моста использовали 100 тысяч тонн металлоконструкций Борисовского завода. Автомобильная часть построена на 95%, железнодорожная — наполовину.
Фото «Российской газеты»