Дела обманутых дольщиков расследуют в Белгороде

ООО «СтройДом» похитил деньги граждан под видом заключения договоров на участие в долевом строительстве многоквартирного дома по адресу ул. Молодёжная, 24. Обманутыми оказались 22 дольщика. Сумма ущерба – свыше 75 млн. Против организации возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159, ч.3 ст. 159 и ч.1 ст. 174.1 УК РФ.
По ч. 3 ст. 159, ч. 4 ст. 159 УК РФ возбуждено уголовное дело против ООО «МЖСтрой». При заключении договоров на участие в долевом строительстве у 33 дольщиков похитили свыше 28 млн рублей. Эти дела в настоящее время рассматривают следователи СУ УМВД России по Белгородской области.
Также уголовное дело возбудили и в отношении директора ООО «Белогорье Инвест-Строй». Дело возбудили по ст. 315 (злостное неисполнение решения суда) и 177 (злостное уклонение от погашения кредиторской задолженности) УК РФ. Расследование продолжается.
Кроме того, директора оштрафовали на сумму более 500 тыс. рублей за незаконное привлечение денег граждан для строительства жилья по договорам подряда на капитальное строительство и пр., т. е. в «в обход» Федерального закона №214 о долевом строительстве.
Областной департамент строительства и транспорта призывает граждан быть бдительными. При заключении договора на приобретение строящегося жилья необходимо проверить: учредительные документы, свидетельство о госрегистрации застройщика, свидетельство о постановке на учёт в налоговом органе, утверждённые годовые отчёты, аудиторское заключение за последний год.
У застройщика обязательно должны быть: разрешение на строительство, технико-экономическое обоснование проекта строительства многоквартирного дома, заключение госэкспертизы, проектная декларация, документы с правами застройщика на земельный участок.
Вопросы об участии в долевом строительстве можно задать специалистам областного департамента строительства и транспорта. Консультации проводятся каждый четверг с 16:00 до 18:00 по адресу: г. Белгород, ул. Князя Трубецкого 28, 1 этаж, каб. 5,8.
Также интересующие вопросы можно задать по телефонам (4722) 33-56-26, 33-45-76, 33-45-73, 33-45-79 ежедневно с 9:00 до 18:00 или по адресу электронной почты: [email protected] с пометкой в теме сообщения «Помоги дольщику», сообщает департамент строительства и транспорта Белгородской области.