Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Белгородский «Цитробел» больше не будет производить лимонную кислоту

5 декабря 2017, 12:50
Такое решение руководство компании приняло после миллиардного иска Росприроднадзора.

В настоящее время предприятия ООО «Цитробел» и АО БЗЛК «Цитробел» вместе с правительством Белгородской области разрабатывают программы перепрофилирования производства и рекультивации почвы, сообщает «Абирег».

Реализация этих программ должна снять все претензии со стороны Росприроднадзора. Что теперь будет производить «Цитробел», руководитель предприятия Юрий Кирюткин не сказал.

Напомним, что 20 ноября региональное управление Росприроднадзора направило в Арбитражный суд области иск. За экологический ущерб с «Цитробела» требуют 3 736 903 872 рубля.

Ранее в апреле 2017 года Октябрьский районный суд приостановил работу предприятия на 90 суток. В конце июня запрет продлили ещё на три месяца.

#Новости#Цитробел#Кто испортил воздух?#Город
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18