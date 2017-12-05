Белгородский «Цитробел» больше не будет производить лимонную кислоту

В настоящее время предприятия ООО «Цитробел» и АО БЗЛК «Цитробел» вместе с правительством Белгородской области разрабатывают программы перепрофилирования производства и рекультивации почвы, сообщает «Абирег».
Реализация этих программ должна снять все претензии со стороны Росприроднадзора. Что теперь будет производить «Цитробел», руководитель предприятия Юрий Кирюткин не сказал.
Напомним, что 20 ноября региональное управление Росприроднадзора направило в Арбитражный суд области иск. За экологический ущерб с «Цитробела» требуют 3 736 903 872 рубля.
Ранее в апреле 2017 года Октябрьский районный суд приостановил работу предприятия на 90 суток. В конце июня запрет продлили ещё на три месяца.