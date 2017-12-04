Водителей, занявших парковки для инвалидов, оштрафовали на 5000 рублей

Три водителя, не являясь инвалидами, оставили свои машины на местах для лиц с ограниченными физическими возможностями. Нарушителей привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.19 КоАП РФ. Им придётся заплатить 5 тыс. рублей штрафа.