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Водителей, занявших парковки для инвалидов, оштрафовали на 5000 рублей

4 декабря 2017, 14:46
В Белгородском районе прошёл рейд «Парковка для инвалидов».

За несколько часов на парковке крупного ТРЦ сотрудники Госавтоинспекции выявили три нарушения ПДД.

Три водителя, не являясь инвалидами, оставили свои машины на местах для лиц с ограниченными физическими возможностями. Нарушителей привлекли к административной ответственности по ч. 2 ст. 12.19 КоАП РФ. Им придётся заплатить 5 тыс. рублей штрафа.

За время дежурства десятки водителей пытались припарковаться на местах для инвалидов. С каждым из них провели профилактические беседы о соблюдении правил парковки, сообщает УМВД России по Белгородской области.

Фото УМВД России по Белгородской области

#Новости#Парковка для инвалидов#Госавтоинспекция#Штраф#Водители#Город
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