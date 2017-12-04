Водитель КамАЗа погиб в тройном столкновении экскаватора и двух грузовиков под Новым Осколом

В 21:45 на улице Королёва в Белгороде «Рено Меган» сбил двух женщин-пешеходов 75 и 72 лет, которые шли по нерегулируемому пешеходному переходу. 75-летняя пострадавшая от полученных травм скончалась в больнице, вторая находится в реанимации. По предварительным данным, 35-летний водитель с просроченными правами был пьян.