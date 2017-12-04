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Водитель КамАЗа погиб в тройном столкновении экскаватора и двух грузовиков под Новым Осколом

4 декабря 2017, 14:20
В первые три дня декабря на дорогах Белгородской области произошло 18 дорожно-транспортных происшествий, в которых пять человек погибли, 20 получили травмы, в том числе двое детей.

3 декабря

Около 07:30 на улице Гагарина в г. Валуйки «Лада Калина» с пьяным 24-летним водителем за рулём не пропустила «Ладу Приору», 28-летний водитель последней получил травмы.

Около 12:50 на улице Щорса при повороте на улицу Автомобилистов в Белгороде «Киа Сид» столкнулась с «Хондой Цивик». В салоне последней сидел 3-летний мальчик, его отвезли в больницу.

Напомним, около 20:30 в селе Беломестное Белгородского района поезд протаранил «Тойоту». В аварии погибли водитель 44 лет, его 45-летняя пассажирка. Ещё две пассажирки 47 и 8 лет госпитализированы.

2 декабря

В 17:20 на автодороге Белгород – Никольское в Белгородском районе «Ниссан Альмера» сбил 22-летнюю девушку, которая шла по нерегулируемому пешеходному переходу. Её госпитализировали в первую горбольницу.

Около 13:20 на автодороге Белгород – Павловск в Новооскольском районе КамАЗ пошёл на обгон и на полосе встречного движения врезался в МАЗ. От удара КамАЗ отбросило на экскаватор «Хёндай», который ехал в попутном с ним направлении. 49-летний водитель КамАЗа погиб, 54-летнего водителя МАЗа скорая увезла в хирургическое отделение Новооскольской ЦРБ.

В 16:10 на улице Губкина в Белгороде неустановленный водитель неустановленного автобуса применил резкое торможение. Две пассажирки 57 и 40 лет упали, что причинило им телесные повреждения.

В 18:50 на улице Сторожевой в Белгороде ВАЗ-2114 врезался в опору линии электропередачи. 41-летний водитель скончался в реанимационном отделении.

1 декабря

В 19:10 на проспекте Молодёжный микрорайона Макаренко в Старом Осколе ВАЗ-2106 при развороте не пропустил ВАЗ-2115. Травмы получили пассажиры «пятнадцатой» 62 лет.

В 21:45 на улице Королёва в Белгороде «Рено Меган» сбил двух женщин-пешеходов 75 и 72 лет, которые шли по нерегулируемому пешеходному переходу. 75-летняя пострадавшая от полученных травм скончалась в больнице, вторая находится в реанимации. По предварительным данным, 35-летний водитель с просроченными правами был пьян.

Фото областного управления ГИБДД

#Новости#Авария#ДТП#Происшествия
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