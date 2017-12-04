Старая и новая Белгородская ТЭЦ

Так начальник смены Белгородской ТЭЦ отчитывается главному инженеру о текущем режиме работы. Сейчас мы в её новой части, которая была построена 10 лет назад. Здесь всё автоматизировано и управляется с компьютеров. В специальной программе – десятки вкладок со всеми параметрами работы энергетического оборудования и тепловых сетей. Виктор Горлов, главный инженер филиала ПАО «Квадра» –«Белгородская генерация», рассказал и показал, как потребители получают тепло.