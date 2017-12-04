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Старая и новая Белгородская ТЭЦ

4 декабря 2017, 11:03
В настоящее время на Белгородской ТЭЦ действуют старая и новая (газотурбинная) части. Мы посетили обе и узнали о том, как производится тепло для белгородских домов.

Станция работает в энергосистеме региона, генерация – по 30 МВт/час электроэнергии и 30,2 Гкал/час тепла на каждой машине. Также в работе паровой и третий водогрейный котёл старой части ТЭЦ. Температура сетевой воды – 71 градус. Андрей Бочаров

начальник смены станции

Так начальник смены Белгородской ТЭЦ отчитывается главному инженеру о текущем режиме работы. Сейчас мы в её новой части, которая была построена 10 лет назад. Здесь всё автоматизировано и управляется с компьютеров. В специальной программе – десятки вкладок со всеми параметрами работы энергетического оборудования и тепловых сетей. Виктор Горлов, главный инженер филиала ПАО «Квадра» –«Белгородская генерация», рассказал и показал, как потребители получают тепло.

Современные газотурбинные блоки, установленные в новой части ТЭЦ, – каждый по 30 мегаватт. Один энергоблок заменяет пять старых турбин. Всего на Белгородской ТЭЦ и «Луче» 4 таких турбины с высоким КПД. Это оборудование на 50% обеспечивает потребность города в электроэнергии. Виктор Горлов

Рядом с главным корпусом новой части Белгородской ТЭЦ расположены два газотурбинных энергоблока. После выработки электроэнергии газы с температурой 490 градусов поступают в котлы-утилизаторы, проходят снизу вверх через поверхности теплообмена и нагревают воду, которая используется для отопления. За десять лет газотурбинная ТЭЦ выработала 2,5 млрд кВт/ч электроэнергии и 2,7 млн Гкал теплоэнергии.

Белгородская ТЭЦ обеспечивает теплом и горячей водой центральную часть Белгорода и район Левобережья. Старая часть станции построена ещё в 1938 году. Во время войны она была разрушена, а в 1945 году восстановлена и снова введена в строй. Об этих событиях прошлого напоминает мемориальная доска на главном корпусе.

В этой части ТЭЦ раньше работало пять паровых турбин по 6 мегаватт каждая и 4 паровых котла. Каждый котёл давал по 50 тонн пара в час температурой 430 градусов. Необходимые параметры оборудования станции отслеживались на щите управления. Руководил сложным процессом производства тепла начальник смены.

Сегодня на старой и новой частях ТЭЦ трудятся 196 энергетиков, которые выполняют ответственную и важную задачу – обеспечивают белгородцев теплом и горячей водой.

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Белгородская ТЭЦБелгородская ТЭЦ
Белгородская ТЭЦБелгородская ТЭЦ
Белгородская ТЭЦБелгородская ТЭЦ
Белгородская ТЭЦБелгородская ТЭЦ
Белгородская ТЭЦБелгородская ТЭЦ
Белгородская ТЭЦБелгородская ТЭЦ
Белгородская ТЭЦБелгородская ТЭЦ
Белгородская ТЭЦБелгородская ТЭЦ
Белгородская ТЭЦБелгородская ТЭЦ
Белгородская ТЭЦБелгородская ТЭЦ
Белгородская ТЭЦБелгородская ТЭЦ
Белгородская ТЭЦБелгородская ТЭЦ
Белгородская ТЭЦБелгородская ТЭЦ
Белгородская ТЭЦБелгородская ТЭЦ
Белгородская ТЭЦБелгородская ТЭЦ
Белгородская ТЭЦ

#Новости#Пресс-тур#Белгородская тэц#Квадра#Фоторепортаж#Общество
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