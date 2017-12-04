Старая и новая Белгородская ТЭЦ

Станция работает в энергосистеме региона, генерация – по 30 МВт/час электроэнергии и 30,2 Гкал/час тепла на каждой машине. Также в работе паровой и третий водогрейный котёл старой части ТЭЦ. Температура сетевой воды – 71 градус. Андрей Бочаров
начальник смены станции
Так начальник смены Белгородской ТЭЦ отчитывается главному инженеру о текущем режиме работы. Сейчас мы в её новой части, которая была построена 10 лет назад. Здесь всё автоматизировано и управляется с компьютеров. В специальной программе – десятки вкладок со всеми параметрами работы энергетического оборудования и тепловых сетей. Виктор Горлов, главный инженер филиала ПАО «Квадра» –«Белгородская генерация», рассказал и показал, как потребители получают тепло.
Современные газотурбинные блоки, установленные в новой части ТЭЦ, – каждый по 30 мегаватт. Один энергоблок заменяет пять старых турбин. Всего на Белгородской ТЭЦ и «Луче» 4 таких турбины с высоким КПД. Это оборудование на 50% обеспечивает потребность города в электроэнергии. Виктор Горлов
Рядом с главным корпусом новой части Белгородской ТЭЦ расположены два газотурбинных энергоблока. После выработки электроэнергии газы с температурой 490 градусов поступают в котлы-утилизаторы, проходят снизу вверх через поверхности теплообмена и нагревают воду, которая используется для отопления. За десять лет газотурбинная ТЭЦ выработала 2,5 млрд кВт/ч электроэнергии и 2,7 млн Гкал теплоэнергии.
Белгородская ТЭЦ обеспечивает теплом и горячей водой центральную часть Белгорода и район Левобережья. Старая часть станции построена ещё в 1938 году. Во время войны она была разрушена, а в 1945 году восстановлена и снова введена в строй. Об этих событиях прошлого напоминает мемориальная доска на главном корпусе.
В этой части ТЭЦ раньше работало пять паровых турбин по 6 мегаватт каждая и 4 паровых котла. Каждый котёл давал по 50 тонн пара в час температурой 430 градусов. Необходимые параметры оборудования станции отслеживались на щите управления. Руководил сложным процессом производства тепла начальник смены.
Сегодня на старой и новой частях ТЭЦ трудятся 196 энергетиков, которые выполняют ответственную и важную задачу – обеспечивают белгородцев теплом и горячей водой.
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