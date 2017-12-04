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Поезд раздавил «Тойоту» с полным салоном людей под Белгородом

4 декабря 2017, 09:32
Происшествие случилось вечером 3 декабря около 20:29 в селе Беломестном Белгородского района. На месте происшествия работает комиссия ЮВЖД.

Как сообщает пресс-служба ведомства, на неохраняемом регулируемом железнодорожном переезде перегона Беломестная – Белгород Юго-Восточной железной дороги водитель «Тойоты» выехал на железнодорожные пути на красный свет перед приближающимся хозяйственным поездом.

Машинист поезда применил экстренное торможение, но столкновения избежать не удалось. В результате ДТП погибли два человека, ещё двое находятся в тяжёлом состоянии.

По данным ГУ МЧС России по Белгородской области, на месте происшествия работали дежурный караул пожарно-спасательной части № 4, поисково-спасательная служба области, специализированная пожарно-спасательная часть, сотрудники ГИБДД, бригада скорой медицинской помощи – всего 28 человек и 10 единиц техники.

#Новости#Железнодорожный переезд#Поезд#Происшествия
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