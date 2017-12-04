Мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Губкинском горокруге

3 декабря в 01:23 в селе Чуево Губкинского горокруга произошёл пожар в жилом доме. В 02:50 при разборке обнаружили погибшего хозяина дома – мужчину 1963 года рождения. Огонь повредил кровлю на всей площади дома. Причиной пожара, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнём. Специалисты устанавливают ущерб от случившегося. С огнём боролись дежурный караул пожарно-спасательной части № 41, добровольная пожарная команда Никаноровки и добровольная пожарная дружина села Чуево.