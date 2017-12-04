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Мужчина погиб при пожаре в жилом доме в Губкинском горокруге

4 декабря 2017, 11:34
Три жилых дома сгорело за три дня в Белгородской области.

1 декабря в 13:21 в Старом Осколе загорелся жилой дом. Огонь повредил здание внутри на всей площади. Предполагаемая причина пожара – нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования. В настоящее время устанавливают ущерб от случившегося. Для ликвидации пожара привлекались дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 6, № 7 и № 48.

3 декабря в 01:23 в селе Чуево Губкинского горокруга произошёл пожар в жилом доме. В 02:50 при разборке обнаружили погибшего хозяина дома – мужчину 1963 года рождения. Огонь повредил кровлю на всей площади дома. Причиной пожара, по предварительным данным, стало неосторожное обращение с огнём. Специалисты устанавливают ущерб от случившегося. С огнём боролись дежурный караул пожарно-спасательной части № 41, добровольная пожарная команда Никаноровки и добровольная пожарная дружина села Чуево.

4 декабря в 01:32 в хуторе Попасное Красногвардейского района загорелся деревянный жилой дом. Огонь повредил дом полностью. Для ликвидации пожара привлекались дежурные караулы пожарно-спасательных частей № 44, № 27 и добровольная пожарная дружина села Калиново, сообщает ГУ МЧС России по Белгородской области.

#Новости#Пожар#Происшествия
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