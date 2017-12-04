Итоги фотоконкурса «Свадьбы + Наследие» подвели в Белгороде

Лучших наградили в трёх номинациях: «Венчание», «Композиция с объектом», «Наследие крупным планом». 13 человек стали победителями, их наградили дипломами и денежными премиями.
Лучших в номинации «Венчание» наградила начальник управления охраны объектов культурного наследия Галина Акапьева.
1 место – Тазова Алина за фотоработу «Успенская церковь»;
1 место – Вакало Марина за фотоработу «Свято-Николаевский собор»;
2 место – Мамасалиева Марина за фотоработу «Храм Священномученика Игнатия Богоносца»;
2 место – Цоцорина Наталья за серию фоторабот «Храм Рождества Пресвятой Богородицы»;
3 место – Гребцова Светлана за серию фоторабот «Петропавловский Храм».
В номинации «Наследие крупным планом» победителей наградила руководитель управления ЗАГС администрации города Белгорода Полякова Ирина Александровна.
1 место – Жемчужникова Марина за серию фоторабот «Дом купца Селиванова»;
2 место – Ливада Даниил за фотоработу «Ветряная мельница»;
2 место – Ночёвка Виталий за серию фоторабот «Свято-Николаевский собор» и «Дом Олейниковых»;
3 место – Тратникова Алина за серию фоторабот «Ветряная мельница».
Сердюк Елена Николаевна, директор белгородской фотогалереи, вручила дипломы и денежные премии победителям номинации «Композиция с объектом».
1 место – Перепелица Иван за фотоработу «Усадьба Юсуповых»;
2 место – Лапина Ольга за фотоработы «Дом купца Селиванова», «Ворота у входа в центральный парк культуры и отдыха»;
3 место – Кравченко Алиса за фотоработу «Здание администрации белгородской области».
Победителем интернет-голосования стал Даниил Иванов, сообщает Белгородская галерея фотоискусства им. В.А. Собровина.
Фото Белгородской галереи фотоискусства им. В.А. Собровина