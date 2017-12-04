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Итоги фотоконкурса «Свадьбы + Наследие» подвели в Белгороде

4 декабря 2017, 17:39
60 лучших работ составили итоговую выставку, которую можно увидеть в Белгородской галерее фотоискусства им. В.А. Собровина.

Лучших наградили в трёх номинациях: «Венчание», «Композиция с объектом», «Наследие крупным планом». 13 человек стали победителями, их наградили дипломами и денежными премиями.

Лучших в номинации «Венчание» наградила начальник управления охраны объектов культурного наследия Галина Акапьева.

1 место – Тазова Алина за фотоработу «Успенская церковь»;

1 место – Вакало Марина за фотоработу «Свято-Николаевский собор»;

2 место – Мамасалиева Марина за фотоработу «Храм Священномученика Игнатия Богоносца»;

2 место – Цоцорина Наталья за серию фоторабот «Храм Рождества Пресвятой Богородицы»;

3 место – Гребцова Светлана за серию фоторабот «Петропавловский Храм».

В номинации «Наследие крупным планом» победителей наградила руководитель управления ЗАГС администрации города Белгорода Полякова Ирина Александровна.

1 место – Жемчужникова Марина за серию фоторабот «Дом купца Селиванова»;

2 место – Ливада Даниил за фотоработу «Ветряная мельница»;

2 место – Ночёвка Виталий за серию фоторабот «Свято-Николаевский собор» и «Дом Олейниковых»;

3 место – Тратникова Алина за серию фоторабот «Ветряная мельница».

Сердюк Елена Николаевна, директор белгородской фотогалереи, вручила дипломы и денежные премии победителям номинации «Композиция с объектом».

1 место – Перепелица Иван за фотоработу «Усадьба Юсуповых»;

2 место – Лапина Ольга за фотоработы «Дом купца Селиванова», «Ворота у входа в центральный парк культуры и отдыха»;

3 место – Кравченко Алиса за фотоработу «Здание администрации белгородской области».

Победителем интернет-голосования стал Даниил Иванов, сообщает Белгородская галерея фотоискусства им. В.А. Собровина.

Фото Белгородской галереи фотоискусства им. В.А. Собровина

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