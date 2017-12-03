«Кузбасс» доказал, что достоин финала больше «Белогорья»

Ожидали, что будет тяжело. Всегда команды, которые на ходу, на которых ничего не давит, играют хорошо. Для нас второе место – провал, для них – праздник для города. Плюс наше физическое состояние было далеко от идеала. Команда «пустая», это настораживает в преддверии клубного Чемпионата Мира. Думаю, Михайлов и Леон не полетят во Францию. Леон имеет проблемы с локтем, нужно отдать ему должное, его характеру. Владимир Алекно