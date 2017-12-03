«Кузбасс» доказал, что достоин финала больше «Белогорья»

Почти две партии «Кузбасс» делал из «Зенита» вчерашнее «Белогорье». Кемеровчане играли смело и напористо, Виктор Полетаев был точен и с подачи, и у сетки, не нашедший места в составе «Белогорья» Ярослав Подлесных поддерживал лидера, Инал Тавасиев не оставлял шансов блоку соперника с первого темпа.
В первой партии казанцев на площадке не было. Когда счёт во второй стал 21:16 в пользу «Кузбасса», показалось, что кемеровчане устроят в этом Финале четырёх второй разгром. Но лидеры чемпиона страны – Михайлов и Леон – помогли вернуться своей команде в игру. Полетаев вместо эйса в концовке первого отрезка отправил мяч в сетку, а казанцы были точны – 26:24.
При равной игре в третьей партии на три очка вперёд ко второму перерыву оторвался уже «Зенит». Но и «Кузбасс» проявил характер, сравняв счёт. Победу Казани снова принесла уверенная игра Максима Михайлова и Леона. Последний к своим точным атакам добавил и уверенную игру на приёме. В итоге снова 26:24. За три партии у «Кузбасса» было всего три невынужденных ошибки, не считая подач. И при такой игре две из них он проиграл.
В четвёртом сете кемеровчане снова выдали рывок и ушли в отрыв – 20:15. «Зенит» пришёл в себя, но додавить в этот раз не успел – 25:22. И судьба Кубка России решалась на тай-брейке.
«Кузбасс» снова начал активно и повёл 3:1. Но Владимир Алекно попросил видеоповтор, и оказалось, что Сергей Никитин при атаке коснулся сетки. В итоге счёт вместо 3:1 стал 2:2, что претендентов на очередную сенсацию подкосило. Победа «Зенита» 15:12 и 3:2 по партиям. Кубок в четвёртый раз подряд уезжает в Казань – это повторение рекорда «Белогорья», установленного ещё в 1990-е годы.
Готовились к тяжёлой игре – так и получилось. Вчера «Кузбасс» показал, что готов к финалу. Мы победили за счёт характера. Вчера поздно закончили полуфинал, кто-то не спал до ночи, сегодня было тяжело в физическом плане. А у них ребята молодые, им восстанавливаться легче. Александр Бутько
связующий «Зенит-Казань»
Доволен, как мы играли сегодня, но этого не хватило. Наш лозунг был – играть чуть лучше, чем соперник. Но все ребята сегодня молодцы. Туомас Саммелвуо
главный тренер «Кузбасса»
Ожидали, что будет тяжело. Всегда команды, которые на ходу, на которых ничего не давит, играют хорошо. Для нас второе место – провал, для них – праздник для города. Плюс наше физическое состояние было далеко от идеала. Команда «пустая», это настораживает в преддверии клубного Чемпионата Мира. Думаю, Михайлов и Леон не полетят во Францию. Леон имеет проблемы с локтем, нужно отдать ему должное, его характеру. Владимир Алекно
главный тренер «Зенит-Казань»