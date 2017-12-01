4 декабря во всех территориальных органах ФССП России впервые пройдёт общероссийский рейд по взысканию задолженности по алиментам и зарплате.
Судебные приставы заглянут в гости к должникам, чтобы проверить их имущество и наложить на него арест. Также проверят бухгалтерии организаций на предмет своевременности и полноты производимых удержаний по алиментным обязательствам из заработной платы должников. В случае неуплаты должников ограничат в специальных правах и запретят выезжать за пределы страны.
Рейды пройдут в течение всего месяца. 11 декабря судебные приставы посетят должников по фискальным платежам, 18 декабря – задолжавших организациям ТЭК, а 25 декабря – по исполнительным документам неимущественного характера, сообщает ФССП России.