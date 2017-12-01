Судебные приставы заглянут в гости к должникам, чтобы проверить их имущество и наложить на него арест. Также проверят бухгалтерии организаций на предмет своевременности и полноты производимых удержаний по алиментным обязательствам из заработной платы должников. В случае неуплаты должников ограничат в специальных правах и запретят выезжать за пределы страны.