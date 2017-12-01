Россиян будут штрафовать за курение на балконе

Верховный суд РФ одобрил идею штрафовать курящих на собственном балконе после тяжбы двух новосибирцев. Некурящий сибиряк решил взыскать с соседа-курильщика 250 тыс. рублей в качестве компенсации за то, что ему и его ребёнку пять лет приходилось дышать табачным дымом.