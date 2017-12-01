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Россиян будут штрафовать за курение на балконе

1 декабря 2017, 09:40
Такое наказание могут применить, если дым мешает соседям.

Верховный суд РФ одобрил идею штрафовать курящих на собственном балконе после тяжбы двух новосибирцев. Некурящий сибиряк решил взыскать с соседа-курильщика 250 тыс. рублей в качестве компенсации за то, что ему и его ребёнку пять лет приходилось дышать табачным дымом.

Ответчик считал, что, являясь собственником, может свободно распоряжаться своей квартирой. Мужчины судились два года, в результате курильщик выплатил 5 тысяч рублей.

Согласно постановлению ВС РФ, россияне могут курить на балконе, если дым не попадает в квартиру или дом соседей и не причиняет им никаких неудобств, пишет журнал «Инде» со ссылкой на «Известия».

#Новости#Курение#Общество
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