Россиян будут штрафовать за курение на балконе

Верховный суд РФ одобрил идею штрафовать курящих на собственном балконе после тяжбы двух новосибирцев. Некурящий сибиряк решил взыскать с соседа-курильщика 250 тыс. рублей в качестве компенсации за то, что ему и его ребёнку пять лет приходилось дышать табачным дымом.
Ответчик считал, что, являясь собственником, может свободно распоряжаться своей квартирой. Мужчины судились два года, в результате курильщик выплатил 5 тысяч рублей.
Согласно постановлению ВС РФ, россияне могут курить на балконе, если дым не попадает в квартиру или дом соседей и не причиняет им никаких неудобств, пишет журнал «Инде» со ссылкой на «Известия».