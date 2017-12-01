Охрану ёлок усилили в Белгородской области

В соответствии с ч. 1. ст. 8.28 КоАП, за незаконную рубку, повреждение лесных насаждений предусмотрена административная ответственность. За незаконную рубку одного хвойного дерева придётся заплатить 3000-4000 рублей штрафа. Кроме того, нарушитель должен возместить вред, причинённый лесам, – от 2900 рублей.