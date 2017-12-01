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Охрану ёлок усилили в Белгородской области

1 декабря 2017, 12:34
С 1 декабря в регионе проводится месячник по охране хвойных молодняков в предновогодний период.

Госинспекторы леса, ОГСАУ «Лесопожарный центр» и правоохранительные органы организовали дежурства по охране леса с целью предотвращения, выявления и пресечения незаконной рубки деревьев для новогодних праздников, сообщает областное управление лесами.

В соответствии с ч. 1. ст. 8.28 КоАП, за незаконную рубку, повреждение лесных насаждений предусмотрена административная ответственность. За незаконную рубку одного хвойного дерева придётся заплатить 3000-4000 рублей штрафа. Кроме того, нарушитель должен возместить вред, причинённый лесам, – от 2900 рублей.

О нарушениях лесного законодательства жителей просят сообщать в круглосуточную региональную диспетчерскую службу управления лесами области по телефону: 8(4722) 33-66-97 или по телефону прямой линии лесной охраны: 8-800-100-94-00.

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