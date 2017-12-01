Лидером по количеству неубранных свалок остаётся Шебекинский район

Кто здесь живёт, мусор на эту свалку не сносят. Да и не видели, чтобы машины привозили с каких-нибудь предприятий здешних. А вот зимой сюда часто свозят снег. Может, вместе со снегом какой-то мусор привезли однажды, а после того, как всё растаяло, он остался на земле. А людям только повод дай. Увидели, и стали свой сюда свозить. Местный житель