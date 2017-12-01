Всего в этом году инициативные жители региона нанесли на карту свалок 78 меток. Больше всего их оказалось в Белгороде, Белгородском и Шебекинском районах.
Из 78 свалок – 11 крупных. Неубранными остаются две крупные свалки: в хуторе Ржавец Шебекинского района и в Белгороде рядом с ул. К. Заслонова. На сегодняшний день продолжается работа по их ликвидации, согласовывается план мероприятий по уборке.
Кто здесь живёт, мусор на эту свалку не сносят. Да и не видели, чтобы машины привозили с каких-нибудь предприятий здешних. А вот зимой сюда часто свозят снег. Может, вместе со снегом какой-то мусор привезли однажды, а после того, как всё растаяло, он остался на земле. А людям только повод дай. Увидели, и стали свой сюда свозить. Местный житель
Лидером по количеству неубранных свалок остаётся Шебекинский район – 8 свалок. 7 свалок не убрали в Белгородском районе. 4 свалки должны убрать в Белгороде и 1 – в Старооскольском ГО.
За время работы проекта Общероссийского народного фронта (ОНФ) «Генеральная уборка» активисты направили 66 запросов в органы власти и провели 122 рейда с проверкой.
Итоги работы подведут в конце декабря в Москве на ежегодном форуме действий ОНФ «Россия, устремлённая в будущее».
Фото Николая Русанова