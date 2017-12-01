Костюмированный велопробег пройдёт в мае следующего года в Белгороде

«Зелёную столицу» проведут 18-20 мая 2018 года. Для гостей форума организуют образовательную программу. Посетители смогут посмотреть на конкурсные инсталляции, детские ландшафтные проекты и пр. Также всех желающих приглашают принять участие в костюмированном велопробеге, сообщает городская администрация.
Форум пройдёт в Белгороде во второй раз. В первый раз уникальные инсталляциибелгородцы увидели 25 и 26 августа этого года. Тогда форум объединил более 70 участников.
Конкурс проходил в трёх номинациях: «Инсталляция», «Выставочный сад», «Детский ландшафтный проект». Победителями стали «Старинная аллея», экологический сад «Географика» и творческий мини-огород «Усатый теремок».