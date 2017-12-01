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Костюмированный велопробег пройдёт в мае следующего года в Белгороде

1 декабря 2017, 16:23
Велопробег состоится в рамках второго форума «Зелёная столица».

«Зелёную столицу» проведут 18-20 мая 2018 года. Для гостей форума организуют образовательную программу. Посетители смогут посмотреть на конкурсные инсталляции, детские ландшафтные проекты и пр. Также всех желающих приглашают принять участие в костюмированном велопробеге, сообщает городская администрация.

Форум пройдёт в Белгороде во второй раз. В первый раз уникальные инсталляциибелгородцы увидели 25 и 26 августа этого года. Тогда форум объединил более 70 участников.

Конкурс проходил в трёх номинациях: «Инсталляция», «Выставочный сад», «Детский ландшафтный проект». Победителями стали «Старинная аллея», экологический сад «Географика» и творческий мини-огород «Усатый теремок».

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