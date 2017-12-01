Каждая 17-я женщина в России болеет раком груди

Мастер-класс московского специалиста состоялся на базе перинатального центра Белгородской областной клинической больницы Святителя Иоасафа.
Участниками стали акушеры-гинекологи, специалисты УЗИ-диагностики, хирурги, онкологи, рентгенологи, маммологии и педиатры.
Марина Травина – практикующий врач-маммолог, рентгенолог, онколог и гинеколог. В профессии она более 20 лет. Мастер-классы в рамках одноимённого образовательного медицинского проекта она уже провела для врачей из Тулы, Волгограда, Твери, Калуги, Грозного, а также врачей Украины, Казахстана и Узбекистана. Подобное мероприятие проводится для того, чтобы сориентировать медицинских специалистов, как в полном объёме диагностировать рак груди. В Белгороде такой мастер-класс прошёл впервые.
Молочная железа – такой орган, что, с одной стороны, лежит на поверхности, но в нём столько тонкостей. Нет отдельной специальности «маммолог», по приказу № 772 за молочные железы должны отвечать врачи акушеры-гинекологи, но при этом мы понимаем: важно, чтобы молочную железу смотрели, в том числе, инструменталисты, то есть врачи, которые делают маммограмму и ультразвук, чтобы провести раннюю диагностику. Благодаря таким образовательным проектам мы пытаемся объединить все эти специальности, объяснить врачам акушерам-гинекологам, в каком возрасте нужно назначать женщинам те или иные исследования. Ранняя диагностика – это не когда ты что-то у себя нащупал, а когда есть какие-то подозрения – мы проводим профилактику и вылечиваем. Для нас важно, чтобы женщины понимали, что этот орган важный, очень чувствительный ко всему, и его нужно периодически проверять. Марина Травина
врач-маммолог, рентгенолог, онколог, гинеколог
завотделением Национального научно-практического центра здоровья детей Министерства здравоохранения РФ
По статистике, которую озвучила Марина Травина, 30% недоброкачественных образований молочной железы появляются у женщин до 35 лет. За 10 лет заболеваемость женщин в возрасте от 19 до 39 лет выросла на 34 %. Эксперт отмечает, что рак груди в таком молодом возрасте обладает агрессией и быстро развивается. Если для возрастных пациентов с предрасположенностью можно предположить время образования рака, то для молодых пациентов прогнозировать не удаётся. «Полгода назад могло быть ещё все хорошо, а сегодня уже большая опухоль», – говорит Марина Травина.
Омоложение патологических состояний репродуктивных органов связано с тем, что женщины стали позже рожать (после 30 лет) и рожать менее трёх детей, хотя молочные железы готовы работать 20 лет. Кроме этого, лишь 30 % мам кормят своих детей грудью более трёх месяцев. Это тоже способствует риску заболевания. В числе факторов риска: генетическая предрасположенность, стрессовые ситуации, гормональные сбои, невысыпание, экология и питание. Чтобы снизить риски, женщина должна родить ребёнка в течение 13 лет с момента первой менструации.
Раньше молочной железой занимались рентгенологи, потом онкологи, теперь акушеры-гинекологи. Но почему отдали акушерам-гинекологам? Мы говорим, насколько важно лечить доброкачественное заболевание молочных желёз, раньше на них вообще не обращали внимание: есть онкология – лечим, нет онкологии – живи со своими болями и проблемами сама. Сейчас мы говорим, что не нужна такая активная хирургическая политика при доброкачественных образованиях, потому что очень многие вещи мы можем сбалансировать благодаря консервативной терапии, держа под контролем недоброкачественное образование молочных желёз, мы снижаем риски рака молочных желёз. Марина Травина
Специалист в 2008 году сменила взрослую медицинскую практику на детскую – перешла в центр здоровья детей при министерстве здравоохранения, где вместе с коллегами занималась изучением молочных желёз у детей.
Мы увидели, какое огромное количество патологий образуется именно в подростковом возрасте. Чуть ли не у каждой четвёртой девочки в подростковом возрасте от 12 до 16 лет мы можем выявить доброкачественное новообразование. Марина Травина
По словам эксперта, слежение за грудью нужно начинать с момента её образования, то есть в пубертатном периоде. «Если отклонение – надо именно на этом этапе сбалансировать развитие, когда ещё идёт гормональный всплеск», – добавила она.
Чем крупнее город, тем выше риски рака молочной железы. Это актуально и для Москвы, и для Нью-Йорка. По статистике, практически в возрасте 35 лет доброкачественные образования есть практически у каждой четвёртой женщины. Каждая восьмая женщина в Москве болеет раком молочной железы, в регионах статистика чуть лучше. Если брать по России, то это каждая 17 женщина. Марина Травина
По её словам, количество заболевших раком растёт в геометрической прогрессии. Это связано, в том числе, и с развитием цифровой техники – специалисты находят новообразования на первой и второй стадии.
Что касается самих пациентов, то чаще женщины задумываются о своём здоровье только тогда, когда происходит трагедия в ближайшем окружении. Рассчитывать в этом случае на профилактику и предотвращение не всегда удаётся.
Проблемы, связанные с молочной железой, могут быть и у детей от нуля лет, и у взрослых, поэтому на мастер-классе образовательная программа выстроена таким образом, чтобы охватить весь период работы молочных желёз у человека: от рождения, развития, лактации до менопаузы.