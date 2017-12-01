Каждая 17-я женщина в России болеет раком груди

Молочная железа – такой орган, что, с одной стороны, лежит на поверхности, но в нём столько тонкостей. Нет отдельной специальности «маммолог», по приказу № 772 за молочные железы должны отвечать врачи акушеры-гинекологи, но при этом мы понимаем: важно, чтобы молочную железу смотрели, в том числе, инструменталисты, то есть врачи, которые делают маммограмму и ультразвук, чтобы провести раннюю диагностику. Благодаря таким образовательным проектам мы пытаемся объединить все эти специальности, объяснить врачам акушерам-гинекологам, в каком возрасте нужно назначать женщинам те или иные исследования. Ранняя диагностика – это не когда ты что-то у себя нащупал, а когда есть какие-то подозрения – мы проводим профилактику и вылечиваем. Для нас важно, чтобы женщины понимали, что этот орган важный, очень чувствительный ко всему, и его нужно периодически проверять. Марина Травина