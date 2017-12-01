50 тысяч рублей получит автор лучшего новогоднего украшения в Белгороде

Заявки на участие принимают с 16 по 30 декабря. Физические и юридические лица должны направить заявки в комитеты по управлению Восточным и Западным округами, журналисты и редакции – в управление по взаимодействию со СМИ, сообщает пресс-служба городской администрации. Более подробную информацию о конкурсе можно узнать здесь.