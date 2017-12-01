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50 тысяч рублей получит автор лучшего новогоднего украшения в Белгороде

1 декабря 2017, 11:44
В областном центре пройдёт конкурс «Серебряное Белогорье».

К участию в конкурсе приглашают предприятия и организации, СМИ, частные домовладения, инициативных жителей и творческие коллективы города.

Победителей определят в восьми номинациях: «Любимый город в праздничном наряде», «Новогодняя ярмарка», «Новый год встречаем вместе», «Зимняя сказка», «Подарим праздник людям», «Частное домовладение», «Новогодняя стройка», «Белгород новогодний».

Жюри определит в каждой номинации по три победителя. Обладателю первого места вручат денежный приз в размере 31 тыс. рублей. За второе место конкурсант получит 15 тыс. рублей, за третье – 5 тыс. рублей. Предусмотрены поощрительные премии в размере 2 тыс. рублей. За неповторимость и новизну в оформлении города вручат Гран-при конкурса – 50 тыс. рублей.

Заявки на участие принимают с 16 по 30 декабря. Физические и юридические лица должны направить заявки в комитеты по управлению Восточным и Западным округами, журналисты и редакции – в управление по взаимодействию со СМИ, сообщает пресс-служба городской администрации. Более подробную информацию о конкурсе можно узнать здесь.

Награждение победителей состоится после новогодних каникул.

#Новости#Новогоднее украшение#Конкурс#Город
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