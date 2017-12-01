50 тысяч рублей получит автор лучшего новогоднего украшения в Белгороде

К участию в конкурсе приглашают предприятия и организации, СМИ, частные домовладения, инициативных жителей и творческие коллективы города.
Победителей определят в восьми номинациях: «Любимый город в праздничном наряде», «Новогодняя ярмарка», «Новый год встречаем вместе», «Зимняя сказка», «Подарим праздник людям», «Частное домовладение», «Новогодняя стройка», «Белгород новогодний».
Жюри определит в каждой номинации по три победителя. Обладателю первого места вручат денежный приз в размере 31 тыс. рублей. За второе место конкурсант получит 15 тыс. рублей, за третье – 5 тыс. рублей. Предусмотрены поощрительные премии в размере 2 тыс. рублей. За неповторимость и новизну в оформлении города вручат Гран-при конкурса – 50 тыс. рублей.
Заявки на участие принимают с 16 по 30 декабря. Физические и юридические лица должны направить заявки в комитеты по управлению Восточным и Западным округами, журналисты и редакции – в управление по взаимодействию со СМИ, сообщает пресс-служба городской администрации. Более подробную информацию о конкурсе можно узнать здесь.
Награждение победителей состоится после новогодних каникул.