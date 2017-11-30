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Творог из Белгородской области претендует на государственный Знак качества

30 ноября 2017, 11:39
Эксперты Роскачества завершили исследование творога 9% жирности 44 торговых марок, среди которых 2 – белгородских производителей.

Творог проверили по 62 показателям: содержание растительных жиров, сои, крахмала, клетчатки, наличие антибиотиков и пр. Также эксперты изучали наличие превышений микробиологических показателей – например, кишечной палочки, золотистого стафиллококка и сальмонелл, дрожжей и плесени. Особое внимание уделили исследованию количества полезных молочнокислых бактерий в каждой пачке творога.

По результатам исследования творог «Белый город» и «Томмолоко» признали товарами повышенного качества. В нём не обнаружили искусственных добавок и следов антибиотиков, не выявили замену молочного жира растительным. А вот по количеству полезного белка белгородский творог уступил продукту другого производителя, сообщает Роскачество.

Подробнее с результатами исследования можно ознакомиться на сайте.

#Новости#Творог#Голосование по Конституции#Общество
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