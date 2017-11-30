Творог из Белгородской области претендует на государственный Знак качества

По результатам исследования творог «Белый город» и «Томмолоко» признали товарами повышенного качества. В нём не обнаружили искусственных добавок и следов антибиотиков, не выявили замену молочного жира растительным. А вот по количеству полезного белка белгородский творог уступил продукту другого производителя, сообщает Роскачество.