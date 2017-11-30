Творог из Белгородской области претендует на государственный Знак качества

Творог проверили по 62 показателям: содержание растительных жиров, сои, крахмала, клетчатки, наличие антибиотиков и пр. Также эксперты изучали наличие превышений микробиологических показателей – например, кишечной палочки, золотистого стафиллококка и сальмонелл, дрожжей и плесени. Особое внимание уделили исследованию количества полезных молочнокислых бактерий в каждой пачке творога.
По результатам исследования творог «Белый город» и «Томмолоко» признали товарами повышенного качества. В нём не обнаружили искусственных добавок и следов антибиотиков, не выявили замену молочного жира растительным. А вот по количеству полезного белка белгородский творог уступил продукту другого производителя, сообщает Роскачество.