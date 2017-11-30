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Средняя зарплата снизилась в Белгороде

30 ноября 2017, 16:28
По сравнению с сентябрём 2016 года среднестатистический житель города стал получать на 4,2 % больше. По сравнению с августом 2017 года – на 0,7% меньше.

В сентябре 2017 года средняя заработная плата в Белгороде сложилась в размере 32 532 рубля.

Реальная средняя заработная плата с учётом индекса потребительских цен в сентябре 2017 года в Белгороде увеличилась на 2,2% по сравнению с сентябрём 2016 года, а по сравнению с августом 2017 года снизилась на 0,5 %.

При этом самый высокий заработок сложился в организациях следующих видов деятельности: сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, информация и связь, финансовые и страховые компании, обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха.

#Новости#Зарплата#Экономика
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