Средняя зарплата снизилась в Белгороде

В сентябре 2017 года средняя заработная плата в Белгороде сложилась в размере 32 532 рубля.
Реальная средняя заработная плата с учётом индекса потребительских цен в сентябре 2017 года в Белгороде увеличилась на 2,2% по сравнению с сентябрём 2016 года, а по сравнению с августом 2017 года снизилась на 0,5 %.
При этом самый высокий заработок сложился в организациях следующих видов деятельности: сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство, информация и связь, финансовые и страховые компании, обеспечение электрической энергией, газом и паром; кондиционирование воздуха.