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Сбор сосновых шишек начали белгородские лесоводы

30 ноября 2017, 11:00
Из 100 кг шишек получают около 700 г семян.

Собранные шишки отправят на полный цикл переработки. Их разделят, высушат, извлекут семена, удалят крылья и примеси. Собирать и сушить шишки лесоводы продолжат вплоть до апреля 2018 года.

Эти семена перевозят на специальный склад, где они хранятся при определённой температуре.

Весной следующего года лесоводы посеют семена в лесопитомниках, чтобы получить посадочный материал, сообщает управление лесами Белгородской области.

Посадочный материал будет использован в рамках проекта «Зелёная столица».

Фото пресс-службы управления лесами Белгородской области

#Новости#Леса#Сосна#Шишки#Общество
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