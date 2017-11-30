Сбор сосновых шишек начали белгородские лесоводы

Собранные шишки отправят на полный цикл переработки. Их разделят, высушат, извлекут семена, удалят крылья и примеси. Собирать и сушить шишки лесоводы продолжат вплоть до апреля 2018 года.
Эти семена перевозят на специальный склад, где они хранятся при определённой температуре.
Весной следующего года лесоводы посеют семена в лесопитомниках, чтобы получить посадочный материал, сообщает управление лесами Белгородской области.
Посадочный материал будет использован в рамках проекта «Зелёная столица».
Фото пресс-службы управления лесами Белгородской области