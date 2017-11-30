Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Подпишитесь на рассылку квитанции по электронной почте и получите подарок!

30 ноября 2017, 09:00
Гарантирующий поставщик электроэнергии – АО «Белгородэнергосбыт» с 1 по 31 декабря 2017 года проводит на территории Белгородской области акцию для потребителей – физических лиц.

В ней участвуют клиенты, зарегистрированные в «Личном кабинете» АО «Белгородэнергосбыт» на сайте www.belsbyt.ru и оформившие подписку на рассылку по электронной почте платёжно-расчётного документа за электроэнергию (квитанции). Для участия в акции должны быть выполнены следующие условия:

  1. наличие регистрации в «Личном кабинете», для чего необходимо перейти по ссылке https://lk.belsbyt.ru/register.php. Если при регистрации возникли вопросы, мы будем рады вам помочь по тел.1-3-5-7 или (4722) 23-08-49;
  2. подтверждение электронной почты – сразу после входа в «Личный кабинет» вы увидите соответствующую кнопку во вкладке «Состояние счёта»;
  3. оформление подписки на рассылку электронной квитанции во вкладке «Настройки» https://lk.belsbyt.ru/settings.php.

После оформления подписки по электронной почте, указанной в «Личном кабинете» АО «Белгородэнергосбыт», клиент компании получает промо-код, который предоставляет право на бесплатное оформление клубной карты компании «585*Золотой» с 3000 баллами на счёте и получение гарантированного подарка (одной подвески-шарма для браслета, с эмалью и покрытием из серебра).


Клиенты, выполнившие все условия участия в акции до 1 декабря 2017 года, также имеют право на получение приятных подарков.

Для получения подарка необходимо предъявить сотруднику ювелирного салона уникальный промо-код в распечатанном виде или с экрана мобильного устройства.

Подарки выдаются с 1 декабря 2017 года по 30 января 2018 года в магазинах ювелирной сети «585*Золотой», расположенных в Белгороде и Старом Осколе по адресам:

4. г. Старый Оскол, ул. Ленина, 22, торговый центр «Славянский».

Подарок может отличаться от вариантов, изображённых на платёжно-расчётном документе. Количество подарков ограничено.

Уникальный промо-код предоставляет право на получение только одного подарка, вне зависимости от количества объектов недвижимости.

Дополнительную информацию о партнёре акции, о месте, правилах и сроках её проведения, количестве призов, сроках, месте выдачи призов и порядке их получения, а также об источнике информации о мероприятии уточняйте по тел. 8-800-5555-585 или (4722) 23-08-49, а также на сайтах www.gold585.ru, www.belsbyt.ru.

На правах рекламы

#Новости#Личный кабинет#Белгородэнергосбыт#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18