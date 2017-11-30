Подпишитесь на рассылку квитанции по электронной почте и получите подарок!

Дополнительную информацию о партнёре акции, о месте, правилах и сроках её проведения, количестве призов, сроках, месте выдачи призов и порядке их получения, а также об источнике информации о мероприятии уточняйте по тел. 8-800-5555-585 или (4722) 23-08-49, а также на сайтах www.gold585.ru, www.belsbyt.ru.