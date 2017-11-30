Подпишитесь на рассылку квитанции по электронной почте и получите подарок!

В ней участвуют клиенты, зарегистрированные в «Личном кабинете» АО «Белгородэнергосбыт» на сайте www.belsbyt.ru и оформившие подписку на рассылку по электронной почте платёжно-расчётного документа за электроэнергию (квитанции). Для участия в акции должны быть выполнены следующие условия:
После оформления подписки по электронной почте, указанной в «Личном кабинете» АО «Белгородэнергосбыт», клиент компании получает промо-код, который предоставляет право на бесплатное оформление клубной карты компании «585*Золотой» с 3000 баллами на счёте и получение гарантированного подарка (одной подвески-шарма для браслета, с эмалью и покрытием из серебра).
Клиенты, выполнившие все условия участия в акции до 1 декабря 2017 года, также имеют право на получение приятных подарков.
Для получения подарка необходимо предъявить сотруднику ювелирного салона уникальный промо-код в распечатанном виде или с экрана мобильного устройства.
Подарки выдаются с 1 декабря 2017 года по 30 января 2018 года в магазинах ювелирной сети «585*Золотой», расположенных в Белгороде и Старом Осколе по адресам:
4. г. Старый Оскол, ул. Ленина, 22, торговый центр «Славянский».
Подарок может отличаться от вариантов, изображённых на платёжно-расчётном документе. Количество подарков ограничено.
Уникальный промо-код предоставляет право на получение только одного подарка, вне зависимости от количества объектов недвижимости.
Дополнительную информацию о партнёре акции, о месте, правилах и сроках её проведения, количестве призов, сроках, месте выдачи призов и порядке их получения, а также об источнике информации о мероприятии уточняйте по тел. 8-800-5555-585 или (4722) 23-08-49, а также на сайтах www.gold585.ru, www.belsbyt.ru.
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