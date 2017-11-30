Новогодние мероприятия в Белгороде начнутся с парада Дедов Морозов

На Соборной площади праздники откроет парад Дедов Морозов. С 24 декабря по 8 января интермедии под ёлкой для детей будут проводить 2 раза в день – в 11:00 и 15:00. В домик Деда Мороза можно будет попасть с 12:00 до 16:00.