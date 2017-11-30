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Новогодние мероприятия в Белгороде начнутся с парада Дедов Морозов

30 ноября 2017, 12:21
Деды Морозы со Снегурочками пройдут по Гражданскому проспекту до Соборной площади 23 декабря в 15:00. После они зажгут огни на главной ёлке области.

В учреждениях культуры новогодние представления начнутся с 20 декабря.

На Соборной площади праздники откроет парад Дедов Морозов. С 24 декабря по 8 января интермедии под ёлкой для детей будут проводить 2 раза в день – в 11:00 и 15:00. В домик Деда Мороза можно будет попасть с 12:00 до 16:00.

Концерты и представления в новогоднюю ночь начнутся в час ночи. Помимо главной площади города, гуляния организуют возле кинотеатра «Русич», в Центре досуга на Крейде, в Доме офицеров.

Белгородцы смогут поучаствовать в конкурсе в сети «Инстаграм», используя хэштег #ПоздравьЛюбимыйГород. Авторов лучших видеопоздравлений наградят ценными призами. Конкурс пройдёт с 23 декабря по 13 января.

24 декабря на Соборной площади состоится смотр-конкурс детских санок с проведением спортивно-развлекательной эстафеты «Зимние забавы». Родители до 35 лет с детьми до 14 лет смогут подать заявку на конкурс до 20 декабря в управление молодёжной политики.

24 декабря на Центральном пляже пройдёт соревнование по зимнему плаванию.

1 января белгородцев приглашают на «Забег обещаний». От музея-диорамы в 12:00 желающие пробегут дистанцию в 2018 м.

2 января в парке Победы пройдёт фестиваль финской ходьбы «Рождественская тропа». Начало в 13:00.

7 января, в день Рождества Христова, на площади состоится праздничный молебен. После выступят творческие коллективы города.

Ярмарка на Соборной площади будет работать до 5 утра в дни Нового года, Рождества и Старого нового года. Завершатся праздничные мероприятия «Фестивалем вареника», который пройдёт 13-14 января 2018 года, сообщает городская администрация.

Фото пресс-службы городской администрации

#Новости#Новый год#Соборная площадь#Парад дедов морозов#Город
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