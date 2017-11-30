Кормушки для птиц от школьников: двухэтажные коттеджи, избушки и самолёты

Для областного конкурса было отобрано 119 лучших работ из 51 школы, 19 учреждений дополнительного образования и 16 детских садов: это 92 кормушки от обучающихся и 27 «птичьих столовых» от педагогов. В муниципальном этапе конкурса участвовали 1231 ребёнок и 153 педагога из 441 учреждения.
Работы представлены в двух номинациях: для детей и подростков – «Лучшая кормушка», а для их наставников – «Лучшая авторская работа». При этом в номинации «Лучшая кормушка» выделена возрастная категория воспитанников детских садов: 5-7 лет и две возрастных категории школьников: 7-12 лет и 13-18 лет.
Участники подошли к конкурсу творчески: кто-то стилизовал кормушки под избушки, кто-то построил двухэтажные домики для птиц, кто-то смастерил кормушки-самолёты. Встретились также кормушки-портфели и кормушки-корзинки. Сами экспонаты выполнены по большей части из дерева, но на выставке есть и несколько кованых «птичьих столовых».
Птицы, наверное, самые уникальные существа на Земле. Они везде сопровождают человека, в отличие от животных, которые прячутся. Птицу можно встретить и в городе, и в лесу, и в поле. Мы стараемся сохранить эти маленькие существа. Вы только представьте лес без птиц – это что-то глухое. Николай Белов генеральный директор Белгородского зоопарка
По его словам, оценивать работы конкурсантов было очень сложно. В критерии входил не только внешний облик кормушки, но и практичность.
У кормушки есть определённые требования: высота бортиков, прозрачность, просвет. Она не должна пугать птицу яркими цветами, быть устойчивой. Елена Сухнева методист Белгородского областного детского эколого-биологического центра
Если влага попадает на зерно, оно начинает гнить, через день-два птица погибает. По опыту в зоопарке, у животных со временем вырабатывается рефлекс попрошайки, рефлекс привыкания. Если у птицы есть много корма и зерна, то она обленится и не будет ничего искать. То, что кормим – это хорошо, но закармливать не надо, чтобы не навредить нашим птицам. Николай Белов генеральный директор Белгородского зоопарка
Для птиц и животных голод страшнее, чем холод. Чтобы птица могла сама выжить, специалисты предлагают корм подсыпать не каждый день.
Лучшие работы на конкурсе отмечены дипломами департамента образования. Цель мероприятия – вовлечь детей, их родителей и преподавателей в практическую природоохранную деятельность.
В Белгородской области насчитывается более 200 видов птиц. Чтобы сохранить видовое разнообразие и способствовать его пополнению и проводится акция. «Цель – оказать посильную помощь птицам», – отмечает Николай Белов.
Сама выставка «Птичья столовая» в Белгородском областном детском эколого-биологическом центре проработает до 15 декабря. Затем часть экспонатов передадут белгородскому зоопарку для пользования. Планируется, что конкурс станет традиционным.
Фото Николая Русанова