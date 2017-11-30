Кормушки для птиц от школьников: двухэтажные коттеджи, избушки и самолёты

Если влага попадает на зерно, оно начинает гнить, через день-два птица погибает. По опыту в зоопарке, у животных со временем вырабатывается рефлекс попрошайки, рефлекс привыкания. Если у птицы есть много корма и зерна, то она обленится и не будет ничего искать. То, что кормим – это хорошо, но закармливать не надо, чтобы не навредить нашим птицам. Николай Белов генеральный директор Белгородского зоопарка