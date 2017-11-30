Коммунальщики возместят моральный вред 4-летней девочке

Областной суд отменил его решение. Апелляционная инстанция признала, что несчастный случай произошёл по вине УК, которая вовремя не отремонтировала оборудование на детской площадке дома. Компания обязана выплатить 100 тысяч рублей в пользу ребёнка в качестве компенсации морального вреда.