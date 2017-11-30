Коммунальщики возместят моральный вред 4-летней девочке

Девочка получила рваную рану, её увезли на скорой в детскую клиническую больницу и наложили швы.
Мать пострадавшей подала иск к управляющей компании, обслуживающей дом, во дворе которого стоят качели, но Октябрьский райсуд решил, что коммунальщики не виноваты в произошедшем.
Областной суд отменил его решение. Апелляционная инстанция признала, что несчастный случай произошёл по вине УК, которая вовремя не отремонтировала оборудование на детской площадке дома. Компания обязана выплатить 100 тысяч рублей в пользу ребёнка в качестве компенсации морального вреда.
На размер выплаты повлияли возраст пострадавшей, степень её страданий, психологическое состояние после случившегося, сообщает пресс-служба Белгородского облсуда.