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Коммунальщики возместят моральный вред 4-летней девочке

30 ноября 2017, 14:12
В апреле она травмировала руку на крутящихся качелях о неровные края отверстия на месте выпавшей детали.

Девочка получила рваную рану, её увезли на скорой в детскую клиническую больницу и наложили швы.

Мать пострадавшей подала иск к управляющей компании, обслуживающей дом, во дворе которого стоят качели, но Октябрьский райсуд решил, что коммунальщики не виноваты в произошедшем.

Областной суд отменил его решение. Апелляционная инстанция признала, что несчастный случай произошёл по вине УК, которая вовремя не отремонтировала оборудование на детской площадке дома. Компания обязана выплатить 100 тысяч рублей в пользу ребёнка в качестве компенсации морального вреда.

На размер выплаты повлияли возраст пострадавшей, степень её страданий, психологическое состояние после случившегося, сообщает пресс-служба Белгородского облсуда.

#Новости#Качели#Управляющая компания#Общество
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