Белгородская область — в топ-10 инвестиционной привлекательности в России

При составлении рейтинга оценили все 85 субъектов федерации. 25 из них имеют высокую инвестиционную привлекательность (IC1, IC2, IC3), 33 — среднюю (IC4, IC5, IC6) и 27 — умеренную (IC7, IC8, IC9). На первые 25 регионов приходится 86% всех прямых иностранных инвестиций в экономику России и 65% общего объёма инвестиций в основной капитал. Средняя долговая нагрузка здесь составляет 36%, в «средней категории» — 63%, в «умеренной» — 75%.