Белгородская область — в топ-10 инвестиционной привлекательности в России

Как и в 2013-2015 годах, Белгородскую область включили в группу второго уровня (IC2), означающую высокую инвестиционную привлекательность. Соседями по группе стали Ленинградская, Московская и Сахалинская области, Татарстан и Ямало-Ненецкий АО.
В IC1 оказались только Москва и Санкт-Петербург.
Наименее привлекательны (IC9) Тыва, Калмыкия, Ингушетия, Северная Осетия — Алания, Чечня, Ивановская область, Крым, Севастополь, Карачаево-Черкессия и Кабардино-Балкария: здесь полностью отсутствуют иностранные инвестиции.
При составлении рейтинга оценили все 85 субъектов федерации. 25 из них имеют высокую инвестиционную привлекательность (IC1, IC2, IC3), 33 — среднюю (IC4, IC5, IC6) и 27 — умеренную (IC7, IC8, IC9). На первые 25 регионов приходится 86% всех прямых иностранных инвестиций в экономику России и 65% общего объёма инвестиций в основной капитал. Средняя долговая нагрузка здесь составляет 36%, в «средней категории» — 63%, в «умеренной» — 75%.
Под инвестиционной привлекательностью составители рейтинга подразумевают совокупность факторов, влияющих на целесообразность, эффективность и уровень рисков инвестиционных вложений на территории субъекта РФ. К таким факторам отнесли обеспеченность регионов природными ресурсами и качество окружающей среды, трудовые ресурсы, региональную инфраструктуру, внутренний рынок региона (потенциал регионального спроса), производственный потенциал региональной экономики, институциональную среду и социально-политическую стабильность, финансовую устойчивость регионального бюджета и местных предприятий.