Антонина Акимова: Ситуацию с ВИЧ пока можно расценивать как ухудшающуюся

К сожалению, ситуацию с ВИЧ-инфекцией пока можно расценивать как ухудшающуюся, хотя в 2017 году по сравнению с 2016 годом мы видим снижение темпов прироста новых случаев. Темпы прироста в текущем году составили 8 % по сравнению с прошлым годом. В 2016 году – 58 % по сравнению с 2015 годом, до этого в 2015 году – 39 % по сравнению с 2014 годом. Это можно считать определённым достижением и заявкой на то, что мы можем рассчитывать на стабилизацию ситуации. Антонина Акимова заведующая отделом профилактики и эпидемиологии Белгородского центра профилактики и борьбы со СПИД