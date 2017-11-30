Антонина Акимова: Ситуацию с ВИЧ пока можно расценивать как ухудшающуюся

СПИД – это терминальная, конечная стадия ВИЧ-инфекции, которая, как правило, заканчивается гибелью пациента. С 2007 года проблема СПИДа нивелировалась практически во всём мире, он стал встречаться намного реже. Осталась проблема ВИЧ-инфекции. С чем связано, что СПИД уменьшился – появилось новое высокоэффективное лечение, с 2007 года оно применяется у нас. Юрий Бончук главный врач Белгородского центра профилактики и борьбы со СПИД
По его словам, люди со СПИД, то есть запущенной стадией ВИЧ-инфекции, – это те, кто сознательно отказывался от лечения.
При этом в правительстве создаются документы, целью которых является нивелирование ВИЧ-инфекции к 2030 году. Речь идёт о государственной стратегии, которая была декларирована в декабре прошлого года. Условие стратегии: практически все россияне должны проходить обследование на наличие заболевания.
Самое главное – выявить наибольшее число лиц, которые в данный момент ВИЧ-инфицированы и не знают о своём заболевании. Существует простая формула: «90, 90, 90». Практически всё население, 90 %, должно знать свой ВИЧ-статус, то есть пройти тест на ВИЧ. Из тех, у кого выявлен такой статус, 90 % должны получать лечение. 90 % из лечения должно быть высокоэффективным. Тогда к 2030 году мы будем иметь обратное развитие процесса. Юрий Бончук главный врач Белгородского центра профилактики и борьбы со СПИД
Специалист отмечает, что до сих пор наиболее острой является проблема обследования на ВИЧ, несмотря на различные месячники, акции и иные социальные мероприятия просветительской направленности.
В год обследуется не более 20 % населения области, и то, как правило, это лица старше 50 лет, которые приходят в поликлинику по своим проблемам со здоровьем. А молодое поколение, наиболее активное в плане деторождения и социально активное, трудоспособное, не приходит. Юрий Бончук главный врач Белгородского центра профилактики и борьбы со СПИД
Эксперт подчёркивает, что чем раньше выявить заболевание, тем дольше проживёт пациент, тем легче и менее затратным будет его лечение (для государства), так как терапию антиретровирусными препаратами ВИЧ-инфицированные получают за счёт средств федерального бюджета. Обследование они проходят в Белгородском центре профилактики и борьбы со СПИД.
Сдавайте все тест на ВИЧ, потому что все мы в той или иной степени имеем риск заражения ВИЧ-инфекцией. Необязательно это рисковое поведение, это может быть совершенно случайно. Для профилактики у нас всё есть: средства и силы. Осталось только желание людей сдать тест, и мы тогда победим ВИЧ-инфекцию.
Юрий Бончук
главный врач Белгородского центра профилактики и борьбы со СПИД
К сожалению, ситуацию с ВИЧ-инфекцией пока можно расценивать как ухудшающуюся, хотя в 2017 году по сравнению с 2016 годом мы видим снижение темпов прироста новых случаев. Темпы прироста в текущем году составили 8 % по сравнению с прошлым годом. В 2016 году – 58 % по сравнению с 2015 годом, до этого в 2015 году – 39 % по сравнению с 2014 годом. Это можно считать определённым достижением и заявкой на то, что мы можем рассчитывать на стабилизацию ситуации. Антонина Акимова заведующая отделом профилактики и эпидемиологии Белгородского центра профилактики и борьбы со СПИД
Такой скачок в прошлом году по увеличению числа заболевших ВИЧ связан с внутривенным употреблением наркотических «солей».
По словам Антонины Акимовой, последние пять лет не регистрируются заболевшие ВИЧ-инфекцией люди до 20 лет. При этом 50 % выявленных новых случаев приходится на 30-39-летних жителей области (которые могли заразиться и 10-12 лет назад), ещё 30% – на жителей региона 20-29 лет.
Напомним, на диспансерном учёте в Белгородском центре профилактики и борьбы со СПИД на 1 ноября текущего года состоит 1724 человека, из них 26 –дети. Среди жителей области показатель заболеваемости в 2016 году составил 21,5 на 100 тыс. населения. За десять месяцев этого года – 18,5.