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26 магазинов пиротехники и мест её хранения проверили специалисты МЧС

30 ноября 2017, 09:54
Нарушений не выявили, с администрацией объектов провели инструктажи.

29 ноября в МЧС Белгородской области подвели итоги уходящего года. Начальник управления МЧС Сергей Потапов рассказал, что праздничные мероприятия для детей пройдут в конце этого и в начале будущего года в 722 местах в области. Это детские сады, школы, культурные учреждения и спортивно-оздоровительные комплексы.

Все они были обследованы специалистами МЧС. Серьёзных нарушений не было, мелкие устранили в ходе проверки.

Провели такую работу и с местами продажи и хранения пиротехники. Сергей Потапов порекомендовал покупать фейерверки только в магазинах, имеющих лицензию, внимательно читать инструкцию и соблюдать меры безопасности.

Напомним, в Белгородской области оборудовано 29 площадок для запуска пиротехники во всех городах и районах. В Белгороде их три: на ул. Победы, д. 77 (район Музейной площади), на пересечении улиц Есенина и бульвара Юности и возле ТЦ «Заря» на Михайловском проезде, 34.

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