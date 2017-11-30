26 магазинов пиротехники и мест её хранения проверили специалисты МЧС

29 ноября в МЧС Белгородской области подвели итоги уходящего года. Начальник управления МЧС Сергей Потапов рассказал, что праздничные мероприятия для детей пройдут в конце этого и в начале будущего года в 722 местах в области. Это детские сады, школы, культурные учреждения и спортивно-оздоровительные комплексы.
Все они были обследованы специалистами МЧС. Серьёзных нарушений не было, мелкие устранили в ходе проверки.
Провели такую работу и с местами продажи и хранения пиротехники. Сергей Потапов порекомендовал покупать фейерверки только в магазинах, имеющих лицензию, внимательно читать инструкцию и соблюдать меры безопасности.
Напомним, в Белгородской области оборудовано 29 площадок для запуска пиротехники во всех городах и районах. В Белгороде их три: на ул. Победы, д. 77 (район Музейной площади), на пересечении улиц Есенина и бульвара Юности и возле ТЦ «Заря» на Михайловском проезде, 34.