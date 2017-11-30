26 магазинов пиротехники и мест её хранения проверили специалисты МЧС

29 ноября в МЧС Белгородской области подвели итоги уходящего года. Начальник управления МЧС Сергей Потапов рассказал, что праздничные мероприятия для детей пройдут в конце этого и в начале будущего года в 722 местах в области. Это детские сады, школы, культурные учреждения и спортивно-оздоровительные комплексы.