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ВАЗ на встречке врезался в автобус в Белгородском районе

29 ноября 2017, 13:49
Всего за сутки в области зафиксировали четыре аварии, в них пострадали шесть человек.

В Губкине, на улице Народной, 38-летний водитель Hyundai Solaris наехал на 68-летнюю женщину, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пенсионерку с травмами увезли в больницу.

В Белгородском районе, на трассе «Крым», недалеко от посёлка Октябрьского, 72-летний мужчина за рулём Ford Fusion, выезжая на главную дорогу, не уступил 48-летнему водителю Opel Omega. Пострадали оба водителя и 46-летняя пассажирка Opel, их госпитализировали.


В селе Петропавловка в том же районе, возле дома на Подгорной, 49А, 25-летний водитель ВАЗ-2105 не справился с управлением и выехал на встречку. Там «пятёрка» столкнулась с автобусом Scania BR145 под управлением 50-летнего мужчины. Водителя легковой машины с травмами госпитализировали.

На 1-м км автодороги Белгород — Никольское — Новая Деревня 68-летний мужчина на «Богдане» сбил 49-летнюю женщину, переходившую дорогу по зебре без светофора. Пешехода доставили в медучреждение, сообщает пресс-служба областной ГИБДД.

#Новости#Авария#ДТП#Происшествия
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