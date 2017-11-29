ВАЗ на встречке врезался в автобус в Белгородском районе

В селе Петропавловка в том же районе, возле дома на Подгорной, 49А, 25-летний водитель ВАЗ-2105 не справился с управлением и выехал на встречку. Там «пятёрка» столкнулась с автобусом Scania BR145 под управлением 50-летнего мужчины. Водителя легковой машины с травмами госпитализировали.