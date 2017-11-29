План развития инфраструктуры цифровой экономики представили для общественного обсуждения

«Беспилотный транспорт, платформы виртуальной реальности и биометрии, телемедицина, дистанционное образование, «умный» город – развитие этих цифровых экосистем может принести, по разным оценкам, дополнительный прирост экономики от 0,4 до 0,9% ВВП в год. Таких амбициозных результатов можно достичь, только создав ИКТ-инфраструктуру, способную обеспечить текущие и перспективные потребности граждан, бизнеса и государства в передаче, хранении и обработке данных, – отметил вице-президент по стратегическим инициативам ПАО «Ростелеком», руководитель Центра компетенций Борис Глазков. – Представленный сегодня план – результат совместной работы ведущих участников рынка, которые, невзирая на конкурентные противоречия, смогли выработать консолидированное видение по основным направлениям развития инфраструктуры для цифровой экономики. В настоящее время мы завершаем процесс согласования документа с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти, после чего документ будет передан на рассмотрение и одобрение в Подкомиссию по цифровой экономике при Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности».
В работе над планом мероприятий приняли участие 114 представителей ведущих компаний в сфере ИТ и телекоммуникаций. Разработанный экспертным сообществом план содержит более 300 мероприятий с конкретными предложениями по развитию сетей связи пятого поколения (5G), инфраструктуры хранения и обработки данных, созданию «цифровых» инфраструктур для транспортных коридоров, обеспечению равного доступа граждан к цифровым сервисам в сфере здравоохранения и образования, формированию инфраструктурного уровня нового типа – цифровых инфраструктурных платформ.
Важной особенностью разработанного плана является то, что он включает в себя не только мероприятия по реализации крупных государственных инфраструктурных проектов, но и инициатив бизнеса. Так, например, масштабное развитие сети ЦОДов в регионах с присутствием в каждом федеральном округе, в том числе в Хабаровске, Нижнем Новгороде, Новосибирске, а также других городах, предполагается в рамках совместного проекта ПАО «Ростелеком» и ГК «Росатом».
Отдельный раздел плана мероприятий посвящён мерам поддержки создания инфраструктурных компонентов нового типа – цифровым инфраструктурным платформам. Ключевой особенностью такого вида платформ является возможность их переиспользования и применения в самых различных отраслях экономики. Так, например, сквозная платформа индустриального интернета, с одной стороны, позволит ускорить и упростить переход отечественной промышленности на «рельсы» «Индустрии 4.0», а с другой – стимулировать развитие «умного» транспорта, обеспечив связность транспортных средств и дорожной инфраструктуры. В целом в плане мероприятий предусмотрено определение и создание не менее 5 цифровых инфраструктурных платформ, а также разработка мер их поддержки, в том числе со стороны институтов развития.
«Мы удовлетворены результатами сотрудничества и степенью готовности плана мероприятий. Рабочая группа обсудила около 50 «открытых» вопросов и нашла для них оптимальные решения. Например, было предложено внедрять сети нового поколения 5G не только в городах-миллионниках, но и в отдельных отраслях экономики, отталкиваясь от наиболее перспективных сценариев применения. Конечно, ещё многое предстоит сделать: продумать конкретные шаги по исполнению плана, актуализировать его с учётом специфики отдельных отраслей, отладить механизмы управления, – отмечает Анна Серебряникова, операционный директор ПАО «МегаФон», руководитель Рабочей Группы «Информационная инфраструктура». – Особенно приятно отметить, что документ подготовлен не «для галочки»: учтены мнения представителей бизнес-сообщества и в результате положения плана в полной мере соответствуют логике экономической целесообразности и практической возможности реализации».
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Программа «Цифровая экономика Российской Федерации» утверждена распоряжением Правительства РФ №1632-р от 28 июля 2017 года. Постановлением Правительства РФ №1030 от 28 августа 2017 года Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации назначено ответственным за реализацию направления «Информационная инфраструктура». Протоколом Подкомиссии по цифровой экономике при Правительственной комиссии по использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности Центром компетенций «Информационная инфраструктура» определено ПАО «Ростелеком», руководителем рабочей группы «Информационная инфраструктура» АНО «Цифровая экономика» назначена Анна Серебряникова, Операционный директор ПАО «МегаФон».