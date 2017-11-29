Новый год 2018: какой будет Соборная площадь и Белгород

Об оформлении Белгорода к Новому 2018 году и Рождеству Христову рассказывал Сергей Киселёв, руководитель управления архитектуры и градостроительства.
Праздник к нам приходит
Город уже имеет праздничное оформление, и оно успешно функционирует. Центральные улицы украшены светодиодными перетяжками, гирляндами, панель-кронштейнами на опорах освещения. Празднично оформлены стволы деревьев на главных улицах – это световая иллюминация, обмотка стволов гирляндами. Въездные группы в Белгород украшены иллюминацией и также создают праздничное настроение. Сергей Киселёв руководитель управления архитектуры и градостроительства
Традиционно к главному зимнему празднику «принарядятся» и здания. В соответствии с паспортами ландшафтного обустройства праздничное оформление украсит магазины, здания учреждений социального обслуживания. Сами жители города также оформят свои дома.
Концепция оформления Белгорода к Новому году и Рождеству Христову предполагает развитие уже существующего оформления города. В 2016 году Гражданский проспект украсили гирляндой-перетяжкой и светодиодными панель-кронштейнами. В этом году мы планируем установку светодиодных гирлянд-перетяжек на улице Попова. Сергей Киселёв руководитель управления архитектуры и градостроительства
Традиционно празднично оформят кольцевые развязки. На них с помощью светодиодной иллюминации создадут стилизованные ели. Для создания дополнительных фотозон украсят городские фонтаны, деревья и опоры освещения.
Соборная площадь и главная ёлка Белгородской области
Перед тем, как делать новую концепцию, мы проанализировали то, что было в прошлом году. На наш взгляд, мы выделили несколько недостатков, которые постарались в новой концепции исправить. Первое – это неправильное размещение горки, то есть выката горки, он был направлен в сторону ёлки, и это доставляло неудобство. Как показала практика, дети выкатывались до самой ёлки. Теперь горка будет находиться перпендикулярно улице Попова. Сергей Киселёв руководитель управления архитектуры и градостроительства
В этом году на входе установят светодиодную инсталляцию 2018, а по периметру площади на неосвещённых участках – стилизованные светодиодные деревья.
Прорабатывается вопрос установки праздничной карусели. Традиционно останутся домик Деда Мороза, стилизованный под сказку «Морозко», каток. Появится сцена-подиум с аркой под ёлкой и снежный городок. «По нашему мнению, снежный городок станет украшением площади и сосредоточит скопление людей и детей, в том числе создаст дополнительно фотозоны», – отмечает Сергей Киселёв. Скульптуры для него изготовят школы областного центра. Управление образования организует соответствующий конкурс.
Что касается главного зелёного украшения, то в Белгороде оставят прошлогоднюю 35-метровую конструкцию ёлки. Устанавливать её на этот раз будет город. По словам Сергея Киселёва, её дополнительно украсят новогодними игрушками в виде подарков, шаров и конфет.
Среди доработанных моментов – иное размещение новогодней ярмарки: торговые точки будут образовывать треугольные кварталы, по внешним сторонам треугольника будет регулироваться поток посетителей праздничной площади, а внутри треугольника будут находиться мангалы для приготовления шашлыков (закрытая зона для белгородцев). Места для приёма пищи предусмотрены между торговыми павильонами.
По информации заместителя начальника управления потребительского рынка Натальи Логвиновой, на ярмарке можно будет купить русскую кашу, шашлыки, блины с начинкой, кондитерские изделия, мясо гриль, картофель с салом на углях, кукурузу, сладкую вату, чай и кофе, безалкогольный глинтвейн, а также сувенирную продукцию, новогоднюю атрибутику, воздушные шары и прочее.
Предположительно, монтажные работы начнутся во второй половине декабря. Установят не только ёлку, но и 20 торговых павильонов ярмарки на Соборной площади, стилизованных под домики. Открытие главной ёлки запланировано на 23 декабря.
Массовые праздники и мероприятия запланированы во всех микрорайонах Белгорода. В 39 школах при соответствующих погодных условиях будут работать катки.
Новогоднее настроение будет поддерживаться в городе до 16 января.