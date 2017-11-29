Новый год 2018: какой будет Соборная площадь и Белгород

Перед тем, как делать новую концепцию, мы проанализировали то, что было в прошлом году. На наш взгляд, мы выделили несколько недостатков, которые постарались в новой концепции исправить. Первое – это неправильное размещение горки, то есть выката горки, он был направлен в сторону ёлки, и это доставляло неудобство. Как показала практика, дети выкатывались до самой ёлки. Теперь горка будет находиться перпендикулярно улице Попова. Сергей Киселёв руководитель управления архитектуры и градостроительства