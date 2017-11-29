Бизнесмен похитил деньги, выделенные на строительство инфраструктуры для инвалидов

Государство перечислило фирме почти 828 тыс. рублей на оборудование рабочих мест и создание инфраструктуры для инвалидов-колясочников, однако предприниматель потратил их на другие цели.
При этом мужчина отчитался перед службой занятости, что якобы выполнил все строительные работы, указанные в договоре.
Старооскольский горсуд признал бизнесмена виновным в мошенничестве при получении выплат в крупном размере (ч. 3 ст. 159.2 УК РФ) и приговорил к штрафу в 300 тысяч рублей, сообщает пресс-служба областной прокуратуры.