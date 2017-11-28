Пешеход погиб на федеральной трассе в Белгородском районе

В 17:40 в Губкине 25-летний водитель Audi 80 не справился с управлением. В районе ул. Севастопольской, 4 он врезался в опору ЛЭП. Водитель и его 32-летний пассажир получили травмы, с которыми их доставили в больницу.
В 18:30 на 694 км ФАД М-2 «Крым» в Белгородском районе 25-летний водитель Chevrolet Cruze сбил 34-летнего мужчину, который шёл по проезжей части. Пешеход от полученных травм скончался на месте ДТП.
В 18:40 в Разумном 27-летняя автоледи за рулём Renault не уступила дорогу 48-летнему водителю Peugeot. В результате в районе ул. Кедровой, 12 произошло ДТП. Автоледи получила травмы, её отвезли в больницу, сообщает областная Госавтоинспекция.