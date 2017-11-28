Bel.ru
ГлавноеВсе новости

Минстрой займётся проблемой туалетов в малых городах и сёлах

28 ноября 2017, 10:47
В течение 10 лет очистные сооружения построят с использованием механизма концессий и средств экологического сбора на удобрения и бытовую химию.

В России 95% сельских поселений, 18% посёлков городского типа, 2% городов не имеют очистных сооружений, сообщает замминистра строительства Андрей Чибис.

В основном эта проблема характерна для частного сектора. Однако туалеты в помещении отсутствуют и в части многоквартирных домов.

В некоторых сёлах вопросы водоотведения решают с помощью септиков. Но и их тоже нужно откачивать и куда-то вывозить.

Для решения этой проблемы в России заработал механизм концессий по водоснабжению. Однако затраты на модернизацию очистных сооружений очень большие.

Минстрой предложил увеличить экологический взнос на вредные химические удобрения и активные вещества в бытовой химии. Этот взнос и станет дополнительным источником финансирования для создания очистных сооружений. За счёт введения сбора государство планирует собирать по 25 млрд в год, сообщает «Российская газета».

Напомним, что в Белгородской области в этом году запустили проект «Малые очистные сооружения», основная задача которого – обеспечение локальными очистными сооружениями многоэтажек в сельской местности. Также новые очистные сооружения строят в Пушкарном Белгородского района.

#Новости#Туалеты#Пушкарное#Туалет#Очистные сооружения#Минстрой#Общество
Подпишитесь
При обстреле села в Белгородской области пострадала 16-летняя девушка
Вчера, 11:11
Гладков рассказал о сложностях с перечислением выплат семьям мобилизованных
Вчера, 08:47
Депутат горсовета Белгорода объяснил, почему проводит много времени за границей
Вчера, 15:58
Детский сад и два жилых дома в Грайворонском горокруге пострадали от обстрелов ВСУ
Вчера, 18:17
Окраину Шебекино обстреливают со стороны Украины
Вчера, 16:41
ВСУ обстреляли ещё одно село в Белгородской области
Вчера, 12:18