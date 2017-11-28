Минстрой займётся проблемой туалетов в малых городах и сёлах

Минстрой предложил увеличить экологический взнос на вредные химические удобрения и активные вещества в бытовой химии. Этот взнос и станет дополнительным источником финансирования для создания очистных сооружений. За счёт введения сбора государство планирует собирать по 25 млрд в год, сообщает «Российская газета».