Минстрой займётся проблемой туалетов в малых городах и сёлах

В России 95% сельских поселений, 18% посёлков городского типа, 2% городов не имеют очистных сооружений, сообщает замминистра строительства Андрей Чибис.
В основном эта проблема характерна для частного сектора. Однако туалеты в помещении отсутствуют и в части многоквартирных домов.
В некоторых сёлах вопросы водоотведения решают с помощью септиков. Но и их тоже нужно откачивать и куда-то вывозить.
Для решения этой проблемы в России заработал механизм концессий по водоснабжению. Однако затраты на модернизацию очистных сооружений очень большие.
Минстрой предложил увеличить экологический взнос на вредные химические удобрения и активные вещества в бытовой химии. Этот взнос и станет дополнительным источником финансирования для создания очистных сооружений. За счёт введения сбора государство планирует собирать по 25 млрд в год, сообщает «Российская газета».
Напомним, что в Белгородской области в этом году запустили проект «Малые очистные сооружения», основная задача которого – обеспечение локальными очистными сооружениями многоэтажек в сельской местности. Также новые очистные сооружения строят в Пушкарном Белгородского района.