Ледяной дождь идёт на Белгородскую область

По данным ГУ МЧС России по Белгородской области, днём 29 ноября местами ожидается ледяной дождь и снежная крупа с дождём. Местами гололёд, туман. На дорогах гололедица. Скорость ветра при этом будет достигать 13 м/с.
Ночью будет морозно (3-8 °C), днём температура может подняться до 0 °C.
МЧС просит автолюбителей не выезжать завтра на личном транспорте и строго соблюдать правила дорожного движения. Не оставляйте авто под деревьями и не забывайте о том, что большое количество машин на дорогах мешает работе снегоуборочной техники.
Пешеходам рекомендуют одеваться по погоде, надевать малоскользящую обувь без каблуков и переходить улицу только на зелёный сигнал светофора.
Телефон Единой службы спасения – 112. Телефон доверия МЧС – (4722) 39-99-99.