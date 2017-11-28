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Ледяной дождь идёт на Белгородскую область

28 ноября 2017, 15:57
Обильные осадки в виде снега, мокрого снега и ледяного дождя ожидают жителей уже ночью 29 ноября.
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Погода

По данным ГУ МЧС России по Белгородской области, днём 29 ноября местами ожидается ледяной дождь и снежная крупа с дождём. Местами гололёд, туман. На дорогах гололедица. Скорость ветра при этом будет достигать 13 м/с.

Ночью будет морозно (3-8 °C), днём температура может подняться до 0 °C.

МЧС просит автолюбителей не выезжать завтра на личном транспорте и строго соблюдать правила дорожного движения. Не оставляйте авто под деревьями и не забывайте о том, что большое количество машин на дорогах мешает работе снегоуборочной техники.

Пешеходам рекомендуют одеваться по погоде, надевать малоскользящую обувь без каблуков и переходить улицу только на зелёный сигнал светофора.

Телефон Единой службы спасения – 112. Телефон доверия МЧС – (4722) 39-99-99.

#Новости#Погода#Голосование по Конституции#Общество
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